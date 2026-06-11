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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

اعزام گروه جهادی ناحیه مقاومت بسیج مارگون به مناطق مرزی

اعزام گروه جهادی ناحیه مقاومت بسیج مارگون به مناطق مرزی

یاسوج - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مارگون از اعزام گروه جهادی این ناحیه به آبادان برای مشارکت در بازسازی سنگرها و پایگاه‌های مستقر در خطوط مرزی این مناطق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود مدنیان‌منش ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف محرومیت‌زدایی، پشتیبانی و خدمت‌رسانی، اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و زیرساختی، گروه جهادی سپاه ناحیه مقاومت بسیج مارگون به شهرستان آبادان اعزام شد.

وی افزود: این گروه جهادی با هدف مشارکت در روند بازسازی و بهسازی سنگرها و پایگاه‌های مستقر در خطوط مرزی اعزام شده و نیروهای بسیجی با روحیه جهادی و انقلابی در این مأموریت حضور دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مارگون با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق مرزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: در همین راستا و با مشارکت و همکاری کارخانه سیمان، تعداد ۲۰۰ پاکت سیمان برای ساخت و بازسازی پایگاه‌ها و سنگرهای خط مرزی تأمین و به مناطق هدف ارسال شد.

مدنیان‌منش ادامه داد: این اقدام در راستای پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های دفاعی مناطق مرزی انجام شده و روند خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی بسیج در بخش‌های مختلف با جدیت ادامه دارد.

وی در پایان بر تداوم فعالیت‌های جهادی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مارگون تأکید کرد و گفت: خدمت به مردم، کمک به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از طرح‌های عمرانی و دفاعی در مناطق مختلف کشور از اولویت‌های گروه‌های جهادی بسیج شهرستان مارگون است.

کد مطلب 6857204

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