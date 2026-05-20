ساختمان ناحیه مقاومت بسیج مارگون به زودی به بسیجیان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ زریر فرضی‌زاده، عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مارگون ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه بزرگ را نماد ایثار، مقاومت و پیروزی ملت ایران دانست و یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس را گرامی داشت.

وی، از خدمات مجتبی داوری فرمانده پیشین این ناحیه تقدیر کرد و برای وی در مسئولیت جدید استانی آرزوی موفقیت داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح همچنین انتصاب مدنیان به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت مارگون و محمدجواد معصومی به عنوان رئیس بسیج فرهنگیان این شهرستان را تبریک گفت و برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

سرهنگ فرضی زاده در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای احداث ساختمان جدید ناحیه مقاومت مارگون اظهار کرد: ناحیه مارگون از نواحی تازه‌تأسیس سپاه استان است و ساختمان فعلی آن که پیش‌تر به عنوان حوزه مقاومت مورد استفاده قرار می‌گرفت، از لحاظ فضا و امکانات پاسخگوی نیازهای این ناحیه نیست.

وی افزود: بیش از یک سال است که روند پیگیری برای تأمین ساختمان مناسب آغاز شده و با همکاری سردار خرمدل فرمانده سابق سپاه استان، سردار مثنوی فرمانده فعلی سپاه فتح و همچنین مساعدت یکی از نهادهای انقلابی، ساختمانی مناسب برای استقرار ناحیه مقاومت مارگون در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این ساختمان که پیش از این بلااستفاده بود، پس از انجام مراحل اداری و مبادله با یکی از املاک سپاه در یاسوج، در اختیار ناحیه مقاومت مارگون قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مجوزهای لازم از تهران برای سپاه و کمیته امداد اخذ شده و پروژه در مراحل پایانی قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این فرایند، امکان استقرار کامل ستاد ناحیه و حوزه‌های مقاومت فراهم می‌شود و این اقدام، هدیه‌ای ارزشمند برای بسیجیان و مردم منطقه خواهد بود.

سردار مثنوی همچنین از خرید ساختمان اداری جدید برای این ناحیه خبر داد و گفت: مراحل نهایی خرید این ساختمان در حال انجام است.

وی ادامه داد: مجوز احداث چند واحد مسکونی سازمانی برای کارکنان اداری نیز اخذ شده و پس از تکمیل، این واحدها در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد تا با استقرار در شهرستان، خدمات مطلوب‌تری به مردم و بسیجیان ارائه شود.