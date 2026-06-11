جمالی نژاد: رادیو هنوز معتبرترین لنگرگاه اعتماد مردم است

مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آیین هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس رادیو در اصفهان اظهار کرد: حضور در جمع اهالی رادیو برای تجلیل از رسانه‌ای است که با وجود سادگی ظاهری، اثرگذاری عمیقی در جامعه دارد و در طول دهه‌ها توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان مردم پیدا کند.

رادیو؛ رسانه‌ای قابل اعتماد در میان انبوه اخبار

وی با بیان اینکه رادیو همچنان یکی از معتبرترین منابع اطلاع‌رسانی برای مردم است، افزود: در شرایطی که جامعه با حجم زیادی از اخبار ضد و نقیض در فضای رسانه‌ای مواجه است، رادیو به دلیل سابقه، اعتبار و صداقت در انتقال پیام‌ها، به عنوان لنگرگاه اعتماد عمومی شناخته می‌شود.

همراه همیشگی مردم در زندگی روزمره

استاندار اصفهان ادامه داد: رادیو رسانه‌ای است که در تمام لحظات زندگی مردم حضور دارد؛ از سفر و محل کار گرفته تا لحظات خلوت و استراحت. همین ویژگی باعث شده این رسانه به همدمی صمیمی برای مخاطبان تبدیل شود.

رادیو؛ رسانه‌ای که ذهن مخاطب را فعال می‌کند

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت خلاقانه این رسانه گفت: رادیو برخلاف رسانه‌های تصویری، تصویر ارائه نمی‌دهد بلکه معنا می‌سازد و مخاطب را به مشارکت ذهنی و تخیل دعوت می‌کند؛ همین ویژگی سبب شده از آن به عنوان «تئاتر ذهن» یاد شود.

نقش رادیو در حفظ هویت فرهنگی

وی با تأکید بر اهمیت رسانه‌های محلی در صیانت از هویت فرهنگی بیان کرد: رادیو اصفهان صدای اصالت این دیار است و با بازتاب گویش شیرین اصفهانی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران‌زمین، نقش مهمی در حفظ و انتقال هویت فرهنگی ایفا می‌کند.

استاندار اصفهان رادیو را یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباطی میان مردم و مدیران دانست و گفت: این رسانه می‌تواند صدای بی‌واسطه مردم را به مسئولان منتقل کند و در مقابل، خدمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را نیز به اطلاع جامعه برساند.

چابکی رسانه‌ای در شرایط بحران

وی با اشاره به اهمیت سرعت اطلاع‌رسانی در شرایط خاص افزود: یکی از مزیت‌های مهم رادیو، چابکی آن در مواقع بحران است. به دلیل زیرساخت ساده و دسترسی آسان، این رسانه در شرایط حساس می‌تواند سریع‌ترین مسیر اطلاع‌رسانی به مردم باشد.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: رادیو با زبان ساده و صمیمی می‌تواند مفاهیم پیچیده اجتماعی را برای مخاطبان قابل فهم کند و در کنار آن با تولید برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد امید، آرامش و نشاط در جامعه داشته باشد.

هنرمندانی که دیده نمی‌شوند اما شنیده می‌شوند

وی با قدردانی از تلاش فعالان این رسانه خاطرنشان کرد: هنرمندان و عوامل فنی رادیو شاید کمتر دیده شوند، اما به واسطه صدایی که به گوش مردم می‌رسانند، تأثیر عمیقی بر افکار و احساسات جامعه دارند و نقش مهمی در شکل‌گیری ارتباط عاطفی میان رسانه و مخاطب ایفا می‌کنند.

استاندار اصفهان در پایان از معاونت صدا و تمامی دست‌اندرکاران رادیو برای تداوم فعالیت این رسانه اثرگذار قدردانی کرد و گفت: حفظ و تقویت این صدای ماندگار، سرمایه‌ای ارزشمند برای ارتباط صمیمی با مردم است.