به گزارش خبرگزاری مهر،صابر پرنیان روز پنجشنبه با تاکید بر ضرورت ساماندهی محدوده‌های معدنی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش اظهار کرد:برخورد بازدارنده با برداشت‌های غیرمجاز، اجرای پیوست‌های حفاظتی و اجتماعی و رفع موانع سرمایه‌گذاری از مهمترین الزامات توسعه پایدار بخش معدن در استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی آذربایجان شرقی افزود:کمربند پلی‌متال از جلفا تا تکاب یکی از مهمترین پهنه‌های معدنی کشور محسوب می‌شود و حل مسائل این حوزه نیازمند اقدامات ریشه‌ای و برخورد موثر با جرایم معدنی است.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای تمامی محدوده‌های پلی‌ متال پیوست حفاظتی پیش‌بینی شده است گفت: سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه موظف به انعقاد قراردادهای حفاظتی خواهند بود تا ضمن صیانت از ذخایر معدنی از هرگونه برداشت غیرمجاز جلوگیری شود.

پرنیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نظارت معدنی خاطرنشان کرد:سال گذشته بیش از ۴.۷ همت حقوق دولتی معادن وصول و به خزانه واریز شده و تنها طی هفته گذشته نیز ده‌ها مورد پیگیری حقوقی و قضایی در حوزه ایمنی و الزامات قانونی معادن انجام گرفته است.

وی هدف اصلی این اقدامات را افزایش سهم اقتصاد معدن در توسعه استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر چند محدوده معدنی در شهرستان کلیبر دارای چالش برداشت غیرمجاز هستند که بخشی از آنها پس از تعیین تکلیف، آماده واگذاری و جذب سرمایه‌گذار خواهند شد.

مدیر کل صمت آذربایجان شرقی از برنامه‌ریزی برای انتشار فراخوان سرمایه‌گذاری در محدوده‌های معدنی مستعد خبر داد و گفت: در صورت اخذ مجوزهای لازم، آماده‌ایم؛ طی دو ماه آینده بسته‌های سرمایه‌گذاری برای برخی محدوده‌های معدنی به‌ویژه در حوزه طلا و سایر ذخایر فلزی، آماده و برای جذب سرمایه‌گذاران را منتشر کنیم.

وی تصریح کرد: هر یک از این محدوده‌ها ظرفیت ایجاد واحدهای فرآوری، توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال قابل توجه را در استان دارند.

پرنیان همچنین از پیش‌بینی پیوست اجتماعی برای سرمایه‌گذاران این محدوده‌ها خبر داد و افزود: سرمایه‌گذاران علاوه بر رعایت الزامات فنی و حفاظتی، باید در قالب مسئولیت‌های اجتماعی نیز در توسعه و عمران مناطق محل فعالیت خود مشارکت داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی بخش معدن استان خاطرنشان کرد: توسعه معادن، تکمیل زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند سهم اقتصاد معدن را در آذربایجان شرقی به شکل قابل توجهی افزایش دهد و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.