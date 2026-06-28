پرنیان: توسعه صادرات در گرو تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی کشور با فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و معدنی استان، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در حوزه‌هایی همچون ماشین‌سازی، قطعه‌سازی خودرو، صنایع غذایی، داروسازی، چرم، کفش، فولاد، طلا و جواهر، باتری، شیشه و فرش از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.

وی با بیان اینکه توان فنی و مهندسی واحدهای تولیدی استان در سطح بالایی قرار دارد، افزود: بسیاری از شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان آذربایجان‌شرقی محصولات خود را به صورت مستقیم به بازارهای اروپایی صادر می‌کنند که نشان‌دهنده توان رقابتی صنایع استان در بازارهای بین‌المللی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در حفظ روند تولید و تأمین کالا طی شرایط اخیر، تصریح کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی با استمرار فعالیت خود نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کردند.

پرنیان با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: ایران با برخورداری از حدود هفت درصد منابع طبیعی جهان، دسترسی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه، آب‌های آزاد و نیروی انسانی متخصص، از ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و افزایش صادرات برخوردار است.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد شیرینی و شکلات، ۳۵ درصد قطعات خودرو، ۹۰ درصد چرم سنگین، ۹۰ درصد کفش چرمی و ۲۰ درصد باتری کشور در آذربایجان‌شرقی تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از این محصولات با رویکرد صادرات‌محور و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند.

پرنیان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی از ذخایر ارزشمند مس و طلا برخوردار است و توسعه اکتشافات معدنی می‌تواند این استان را به یکی از قطب‌های مهم تولید طلا در کشور و منطقه تبدیل کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در تجارت، افزود: ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز و قرار گرفتن این شهر در مسیر جاده ابریشم، ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان فراهم کرده است.

مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی، فاصله میان دانشگاه و صنعت را یکی از چالش‌های مهم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده علمی و صنعتی، ارتباط میان مراکز دانشگاهی و واحدهای تولیدی هنوز به سطح مطلوب نرسیده و باید این تعامل بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: همکاری صنایع بزرگ با دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و انعقاد قراردادهای پژوهشی، بیانگر حرکت صنعت به سمت حل مسائل تولید با تکیه بر دانش، فناوری و نوآوری است.

پرنیان در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های صنعتی و معدنی آذربایجان‌شرقی زمانی به افزایش رفاه عمومی، رشد درآمد مردم و توسعه صادرات منجر خواهد شد که زنجیره ارتباط میان دانشگاه، پژوهش و تولید به شکلی مؤثر و پایدار تکمیل شود.