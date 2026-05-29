۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

مجوز واردات ۱۲۰ میلیون دلاری مواد اولیه به آذربایجان شرقی صادر شد

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از تسریع روند واردات مواد اولیه و روان‌سازی فرآیندهای گمرکی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز جمعه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای پایداری تولید اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی در سال‌های گذشته، مربوط به تأمین به‌موقع مواد اولیه و فرآیندهای زمان‌بر واردات بود که با اختیارات تفویض‌شده و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین در استان تسهیل شده است.

وی با تشریح جزئیات اثربخشی مصوبه شورای تامین استان برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید افزود: در این مدت، مواد پتروشیمی، ورق فولادی، ورق آلومینیومی، فروسیلیکو منگنز، نخ پلی‌استر، مواد شیمیایی شامل انواع اسید و آب‌اکسیژنه، محصولات صنایع غذایی و قطعات و اقلام صنعتی مورد نیاز خطوط تولید وارد استان شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به روان‌تر شدن فرآیند ترخیص کالا از گمرکات گفت: هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید و حفظ پایداری فعالیت واحدهای صنعتی استان است و تلاش می‌شود هیچ واحدی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های مختلف در تسریع فرآیندهای کارشناسی و تصمیم‌گیری قدردانی کرد و افزود: روزانه حدود ۱۰ پرونده در این حوزه بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

پرنیان با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه پدافند غیرعامل و حمایت از تولید اظهار کرد: اختیارات مناسبی به استان تفویض شده و آذربایجان شرقی علاوه بر تأمین نیاز واحدهای تولیدی خود، آمادگی همراهی و پشتیبانی از سایر استان‌ها را نیز دارد.

وی مصوبه اخیر تسهیل واردات مواد اولیه را اقدامی کم‌سابقه در حمایت عملیاتی از تولید دانست و گفت: امروز امکان صدور مجوزها در مدت کوتاه و عملیاتی شدن آن در گمرک فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز حجم قابل توجهی مواد اولیه وارد استان شود.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی تأکید کرد: رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و پیگیری میدانی مسائل آن‌ها در دستور کار قرار دارد تا روند تولید در بخش‌های مختلف بدون اختلال ادامه یابد.

