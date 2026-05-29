مجوز واردات ۱۲۰ میلیون دلاری مواد اولیه به آذربایجان شرقی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز جمعه با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای پایداری تولید اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی در سالهای گذشته، مربوط به تأمین بهموقع مواد اولیه و فرآیندهای زمانبر واردات بود که با اختیارات تفویضشده و هماهنگی دستگاههای مرتبط، روند تأمین در استان تسهیل شده است.
وی با تشریح جزئیات اثربخشی مصوبه شورای تامین استان برای واردات کالا و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید افزود: در این مدت، مواد پتروشیمی، ورق فولادی، ورق آلومینیومی، فروسیلیکو منگنز، نخ پلیاستر، مواد شیمیایی شامل انواع اسید و آباکسیژنه، محصولات صنایع غذایی و قطعات و اقلام صنعتی مورد نیاز خطوط تولید وارد استان شده است.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی با اشاره به روانتر شدن فرآیند ترخیص کالا از گمرکات گفت: هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید و حفظ پایداری فعالیت واحدهای صنعتی استان است و تلاش میشود هیچ واحدی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین از همکاری دستگاههای مختلف در تسریع فرآیندهای کارشناسی و تصمیمگیری قدردانی کرد و افزود: روزانه حدود ۱۰ پرونده در این حوزه بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میشود.
پرنیان با اشاره به مصوبات اخیر در حوزه پدافند غیرعامل و حمایت از تولید اظهار کرد: اختیارات مناسبی به استان تفویض شده و آذربایجان شرقی علاوه بر تأمین نیاز واحدهای تولیدی خود، آمادگی همراهی و پشتیبانی از سایر استانها را نیز دارد.
وی مصوبه اخیر تسهیل واردات مواد اولیه را اقدامی کمسابقه در حمایت عملیاتی از تولید دانست و گفت: امروز امکان صدور مجوزها در مدت کوتاه و عملیاتی شدن آن در گمرک فراهم شده و پیشبینی میشود طی روزهای آینده نیز حجم قابل توجهی مواد اولیه وارد استان شود.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی تأکید کرد: رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و پیگیری میدانی مسائل آنها در دستور کار قرار دارد تا روند تولید در بخشهای مختلف بدون اختلال ادامه یابد.
