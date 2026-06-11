به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ویسی بعدازظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور اظهار کرد: در پی اعلام وضعیت قرمز پدافند غیرعامل، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شده‌اند ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌های انسانی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: در شرایط کنونی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، پایش مستمر تهدیدات، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تضمین استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: حفظ پایداری خدمات عمومی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش و اطمینان برای شهروندان از محورهای اصلی اقدامات پدافندی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای الزامات پدافند غیرعامل به‌صورت مستمر و میدانی انجام خواهد شد و مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به ارتقای سطح آمادگی و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اهتمام ویژه داشته باشند. :::