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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی کردستان در پی اعلام وضعیت قرمز پدافندی

آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی کردستان در پی اعلام وضعیت قرمز پدافندی

سنندج- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان از ابلاغ وضعیت قرمز پدافندی و ضرورت افزایش آمادگی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ویسی بعدازظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور اظهار کرد: در پی اعلام وضعیت قرمز پدافند غیرعامل، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان مکلف شده‌اند ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدامات لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و سرمایه‌های انسانی را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: در شرایط کنونی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، پایش مستمر تهدیدات، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تضمین استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: حفظ پایداری خدمات عمومی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش و اطمینان برای شهروندان از محورهای اصلی اقدامات پدافندی در استان است.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای الزامات پدافند غیرعامل به‌صورت مستمر و میدانی انجام خواهد شد و مدیران دستگاه‌ها باید نسبت به ارتقای سطح آمادگی و اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده اهتمام ویژه داشته باشند. :::

کد مطلب 6857259

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