به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی عصر پنجشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل کردستان که با محوریت ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی و بررسی راهکارهای جدید حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی استان برگزار شد، اظهار کرد: توجه به الزامات پدافند غیرعامل باید از مراحل ابتدایی طراحی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مورد توجه مدیران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر و پیشگیرانه، ملاحظات پدافندی را در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مختلف لحاظ کنند تا زیرساخت‌های استان از آمادگی و استحکام بیشتری در مواجهه با تهدیدها و مخاطرات احتمالی برخوردار باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در شرایط کنونی، بیان کرد: افزایش آگاهی و تبیین جایگاه این حوزه برای مدیران و مجموعه‌های اجرایی، نقش مهمی در ارتقای آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری استان دارد.

ورمقانی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل نباید صرفاً به عنوان یک مسئولیت اداری و سازمانی دیده شود، بلکه این موضوع بخشی از یک راهبرد کلان برای استمرار خدمات عمومی، حفاظت از زیرساخت‌های حساس و تقویت امنیت پایدار در استان است.