  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

اعلام جرم دوباره علیه زیباکلام؛ تشدید محدودیت‌های قضایی

اعلام جرم دوباره علیه زیباکلام؛ تشدید محدودیت‌های قضایی

دادستانی تهران با اعلام اینکه صادق زیباکلام قرار منع فعالیت رسانه‌ای خود را نقض کرده است، از اعلام جرم جدید علیه وی و تشدید قرار نظارت قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی زیباکلام مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه، این فرد با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای جدید اظهاراتی مطرح کرده است که همین مصاحبه و ادعاهای اخیر او منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

پیش تر صادق زیبا کلام در مصاحبه با یکی از رسانه ها اظهاراتی را مطرح کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی شد.

با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته در آن پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسانه مورد اشاره و زیباکلام صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شده بود.

کد مطلب 6853204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها