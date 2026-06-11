مولوی عبدالستار حسین‌زهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حساس منطقه، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند وحدت، همدلی و همکاری است و مسلمانان باید با تکیه بر اشتراکات، زمینه سوءاستفاده دشمنان را از بین ببرند.

امام جمعه اهل سنت خاش با اشاره به تهدیدات و تجاوزات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: در چنین شرایطی، حفظ اتحاد و پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی از مهم‌ترین وظایف مسلمانان به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل‌سنت خاش با تبیین مفهوم وحدت اسلامی تصریح کرد: وحدت به معنای همبستگی پیروان مذاهب مختلف اسلامی با وجود تفاوت‌های فقهی، در برابر دشمنان مشترک است.

وی ادامه داد: شیعه و اهل‌سنت با وجود برخی اختلاف دیدگاه‌ها، دارای مشترکات فراوانی هستند و باید بر همین محور برای حفظ عزت و تعالی اسلام همکاری کنند.

حسین‌زهی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمنان اسلام گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند از اختلافات مذهبی برای ایجاد تفرقه استفاده کنند، بنابراین تقویت روحیه برادری اسلامی و تمرکز بر نقاط مشترک ضروری است.

وی افزود: این اختلافات نباید به خصومت و تضعیف اخوت اسلامی منجر شود، چرا که مسلمانان در اصول اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی و بسیاری از آموزه‌های دینی اشتراکات گسترده‌ای دارند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش خاطرنشان کرد: یکی از عوامل ضعف مسلمانان در طول تاریخ، سوءاستفاده قدرت‌های استعماری از اختلافات داخلی بوده است و امروز نیز هوشیاری در برابر این توطئه‌ها اهمیت دارد.

وی با اشاره به دیدگاه علامه شرف‌الدین مبنی بر اینکه «سیاست عامل جدایی و نیز می‌تواند عامل اتحاد شیعه و سنی باشد»، گفت: سیاست‌های استعماری در طول تاریخ موجب فاصله میان مذاهب اسلامی شده و امروز سیاست مبتنی بر منافع امت اسلامی باید زمینه‌ساز همگرایی باشد.