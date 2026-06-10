سعید امیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برداشت خرمای نوبرانه از نخلستان‌های شهرستان قصرقند در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از حدود دو هفته پیش آغاز شده است. ارقام زودرس خرمایی مانند «کدومی» و «نگار» به دلیل شرایط اقلیمی گرم و حاصلخیز منطقه، زودتر از سایر مناطق خرماخیز کشور به ثمر نشسته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قصرقند، با اشاره به آغاز فصل برداشت گفت: برداشت خرما از دو هفته گذشته شروع شده و هر نخل به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم محصول می‌دهد.

به گفته وی، همزمان با شروع برداشت، مشتریان از پیش سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند و محصول پس از جمع‌آوری در همان روز، به‌سرعت به بازار عرضه می‌شود تا خرمای تازه و نوبرانه به دست مصرف‌کنندگان برسد.

امیری تصریح کرد: شهرستان قصرقند با دارا بودن ۳۷ رقم خرما، یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در استان به‌شمار می‌رود. در این میان، حدود ۸۰ درصد تولید خرمای این شهرستان به رقم مرغوب و بازارپسند «مضافتی» اختصاص دارد.

وی افزود: از دیگر ارقام مهم خرما در این منطقه می‌توان به «هلیله شکری، برهی، کروچ، کدومی، نگار، دلپسند، نیک‌دینی، ماهی‌گن و دربانی» اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی قصر اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، امسال بیش از ۲۶ هزار تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف خواهد شد.

مشارکت جوانان و اعضای خانواده در برداشت خرما

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل همزمانی فصل برداشت با تعطیلات مدارس، بسیاری از جوانان و دانش‌آموزان در کنار خانواده‌های خود در فرآیند برداشت خرما مشارکت دارند.

امیری در پایان گفت: این روزها نخلستان‌های دهستان ارک قصرقند، جلوه‌ای از ثمر نشستن ماه‌ها تلاش نخل‌داران را به نمایش گذاشته‌اند؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از معیشت مردم منطقه، نقش مهمی در تأمین بازار خرمای کشور ایفا می‌کند.