به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش، با تشریح مفهوم واقعی صبر در آموزه‌های دینی، آن را یکی از ارکان هویت مؤمن و راهکاری عملی برای عبور از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست.

امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش با اشاره به برداشت‌های نادرست از مفهوم صبر گفت: صبر در اسلام به معنای سکون، تسلیم و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه «مقاومت فعال»، «استقامت در مسیر حق» و «کنترل آگاهانه نفس در برابر سختی‌ها» است.

وی با استناد به آیات قرآن و روایات نبوی، صبر را عامل تمایز مؤمن در مواجهه با طوفان‌های زندگی دانست و افزود: بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از شتاب‌زدگی و بی‌تحملی است؛ در حالی که صبر می‌تواند به حفظ وحدت، کاهش تنش‌ها و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

خطیب جمعه خاش در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار داشت: در دوران سختی‌ها، خطر گرایش به رفتارهای نادرست اقتصادی مانند احتکار، ربا و کم‌فروشی افزایش می‌یابد و اینجاست که صبر، نقش بازدارنده و اصلاح‌گر پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: مؤمن صبور نه گرفتار ناامیدی می‌شود و نه در مصرف‌گرایی افراطی غرق، بلکه با قناعت و توکل مسیر عبور از مشکلات را انتخاب می‌کند.

مولانا حسین‌زهی با تأکید بر اینکه «صبر بدون تلاش، تنبلی است» خاطرنشان کرد: مؤمن باید در کنار تلاش مستمر برای حل مشکلات فردی و اجتماعی، نتیجه را به خداوند واگذار کند و در برابر تأخیر در گشایش‌ها شکیبایی داشته باشد.

وی در بخش پایانی خطبه با محکومیت تجاوز اخیر آمریکا به خاک ایران، این اقدام را مغایر با اصول بین‌المللی و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه دانست و گفت: حل اختلافات تنها از مسیر گفت‌وگوی عادلانه و راهکارهای دیپلماتیک ممکن است، نه از طریق زور و تقابل.

امام جمعه اهل سنت خاش در پایان، صبر را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای انسان دانست و از مردم خواست با تکیه بر صبر فعال، در برابر مشکلات اجتماعی و تهدیدهای خارجی با هوشیاری و وحدت عمل کنند.