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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

صبر فعال؛ نسخه اسلام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی

صبر فعال؛ نسخه اسلام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی

خاش - امام جمعه اهل سنت خاش با بیان اینکه صبر، عامل پایداری جامعه در برابر سختی‌ها است، آن را راهکاری عملی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش، با تشریح مفهوم واقعی صبر در آموزه‌های دینی، آن را یکی از ارکان هویت مؤمن و راهکاری عملی برای عبور از مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست.

امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش با اشاره به برداشت‌های نادرست از مفهوم صبر گفت: صبر در اسلام به معنای سکون، تسلیم و دست روی دست گذاشتن نیست، بلکه «مقاومت فعال»، «استقامت در مسیر حق» و «کنترل آگاهانه نفس در برابر سختی‌ها» است.

وی با استناد به آیات قرآن و روایات نبوی، صبر را عامل تمایز مؤمن در مواجهه با طوفان‌های زندگی دانست و افزود: بخش زیادی از مشکلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از شتاب‌زدگی و بی‌تحملی است؛ در حالی که صبر می‌تواند به حفظ وحدت، کاهش تنش‌ها و تقویت بنیان خانواده کمک کند.

خطیب جمعه خاش در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار داشت: در دوران سختی‌ها، خطر گرایش به رفتارهای نادرست اقتصادی مانند احتکار، ربا و کم‌فروشی افزایش می‌یابد و اینجاست که صبر، نقش بازدارنده و اصلاح‌گر پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: مؤمن صبور نه گرفتار ناامیدی می‌شود و نه در مصرف‌گرایی افراطی غرق، بلکه با قناعت و توکل مسیر عبور از مشکلات را انتخاب می‌کند.

مولانا حسین‌زهی با تأکید بر اینکه «صبر بدون تلاش، تنبلی است» خاطرنشان کرد: مؤمن باید در کنار تلاش مستمر برای حل مشکلات فردی و اجتماعی، نتیجه را به خداوند واگذار کند و در برابر تأخیر در گشایش‌ها شکیبایی داشته باشد.

وی در بخش پایانی خطبه با محکومیت تجاوز اخیر آمریکا به خاک ایران، این اقدام را مغایر با اصول بین‌المللی و تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه دانست و گفت: حل اختلافات تنها از مسیر گفت‌وگوی عادلانه و راهکارهای دیپلماتیک ممکن است، نه از طریق زور و تقابل.

امام جمعه اهل سنت خاش در پایان، صبر را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برای انسان دانست و از مردم خواست با تکیه بر صبر فعال، در برابر مشکلات اجتماعی و تهدیدهای خارجی با هوشیاری و وحدت عمل کنند.

کد مطلب 6857998

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