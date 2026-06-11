احسان حدادی: دوومیدانی شانس کسب ۵ تا ۸ مدال در ناگویا را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حدادی در جریان بازدید وزیر ورزش از تمرینات تیم ملی دوومیدانی در خصوص وضعیت تیم اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا ژاپن، گفت: در ۵ دوره بازی های آسیایی شرکت کردم، در هیچ دوره از بازی های آسیایی تیمی به این شکل نداشتیم. هر بار می خواستیم به بازی های آسیایی برویم می گفتند احسان حدادی مدال می گیرد و بقیه برحسب شانس است‌، روی کاغذ در هیچ دوره از بازی های آسیایی مدال نداشتیم.



وی افزود: من روی کاغذ می نویسم که شانس کسب ۵ تا ۸ مدال به ویژه در بخش بانوان در ناگویا ژاپن داریم. تا حالا هیچ بانویی موفق به کسب مدال نشده است و اگر در این دوره از بازی ها مدالی کسب شود برای نخستین بار است.

حدادی اظهار کرد: هیچ کدام از بازیکنان اعزامی چه دختر و چه پسر، در بازی های آسیایی حضور نداشته‌اند و برای نخستین بار عازم بازی های آسیایی می شوند و این اتفاق جدید در دوومیدانی است.