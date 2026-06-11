به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه) با حضور در ورزشگاه آفتاب انقلاب از اردوی دوومیدانی کاران اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بازدید کرد.



تمرینات تیم های ملی دوومیدانی مردان و زنان در حالی ادامه دارد که تا اواخر هفته آینده، نفرات برتر برای شرکت در بازی های آسیایی معرفی می شوند.



فدراسیون دوومیدانی به منظور اعزام کیفی به این رویداد مهم و فرصت دادن به همه ملی پوشان، ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه، رقابت های جایزه بزرگ را برگزار می کند تا نفراتی که نزدیک ترین رکوردها را به حدنصاب های بازی های آسیایی دارند، انتخاب کند.



اردوی آماده سازی در یکی از کشورهای اروپایی، از دیگر برنامه هایی است که فدراسیون دوومیدانی برای تیم ناگویا در نظر گرفته است.



سید شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و محمدرضا عابدی محزون، مدیر دفتر نظارت و برنامه و ریزی در این بازدید حضور دارند.



دنیامالی در جمع دوومیدانی‌کاران گفت: باید بدون وقفه کار کنید، غیر از این نمی‌شود. وزارت ورزش و جوانان پاداش مدال طلا را دو برابر کرده است.



وی گفت: با کمیته ملی المپیک هم هماهنگ هستیم که شرایط خوبی به وجود بیاوریم. امیدوارم در این دوره اتفاقات خوبی را در بازی های آسیایی رقم بزنیم، به خصوص از سوی دختران.



وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: کشوری مثل چین روی ورزش بانوانش سرمایه گذاری کرده است. نسبت مدال‌هایش همیشه ۶۰ به ۴۰ بوده است. ما نیز باید در بخش بانوان کار ویژه ای انجام بدهیم.



وی گفت: متاسفانه دور قبل بازی های آسیایی ۱۳ مدال طلا گرفتیم. ما باید مدال نقره را یک شکست و مدال برنز را دو شکست بدانیم.