علیرضا صیفوری سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند انتخابیهای تیم ملی برای معرفی نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: چهار مرحله رقابت انتخابی تیم ملی در شهرهای مشهد، بندرترکمن، کرج و تهران برگزار شد و هدف اصلی از برگزاری این مسابقات انتخاب ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا بوده است. امروز هم آخرین مرحله این رقابتها برگزار میشود و پس از جمعبندی نهایی ترکیب تیم ملی مشخص خواهد شد.
سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی درباره کیفیت رکوردهای ثبتشده در این مسابقات افزود: ورزشکاران ما در این مراحل عملکرد امیدوارکنندهای داشتند و چهار رکورد مورد نظر هیئت اجرایی را نیز ثبت کردند. زهرا زارعی، ریحانه مبینی، مریم کاظمی و محمد طیبی از جمله ورزشکارانی هستند که موفق به ثبت این رکوردها شدند.
وی ادامه داد: این ورزشکاران اکنون در مسیر رسیدن به اوج آمادگی قرار دارند. با توجه به برنامهریزیهای از پیش تعیینشده فدراسیون و در پیش بودن فصل مسابقات اردوها و برنامههای آمادهسازی بهصورت مدون طراحی شده است.
صیفوری با اشاره به برنامههای آینده تیم ملی گفت: در تیرماه یک اردوی یکماهه خارج از کشور برای ورزشکاران پیشبینی شده است که البته محل دقیق آن پس از تأیید شورای برونمرزی اعلام خواهد شد. یکی از کشورهای اروپایی مدنظر است و در کنار این اردو حضور در دو یا سه مسابقه بینالمللی نیز برنامهریزی شده است. پس از آن ورزشکاران به تهران بازمیگردند تا مراحل پایانی آمادهسازی خود را برای بازیهای آسیایی پشت سر بگذارند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اردوی اروپایی فقط برای ورزشکاران اعزامی به ناگویا خواهد بود؟ اظهار کرد: بازیهای آسیایی ناگویا برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک اهمیت ویژهای دارد اما نگاه فدراسیون صرفاً محدود به این رویداد نیست و برای المپیک ۲۰۲۸ نیز برنامهریزی و آیندهنگری صورت گرفته است. بنابراین در تلاش هستیم از همه ظرفیتها برای آینده دوومیدانی در این اردوهای آماده سازی استفاده کنیم.
سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی درباره محل برگزاری آخرین مرحله انتخابی تیم ملی نیز گفت: در ابتدا برگزاری این مرحله در رشت یکی از گزینههای ما بود، اما در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که با توجه به فراهم بودن امکانات در تهران و اهمیت کیفیت برگزاری رقابتها آخرین مرحله انتخابی در تهران برگزار شود.
وی درباره وضعیت مواد پرتابی و شانس کسب مدال در بازیهای آسیایی اظهار کرد: اگر به تاریخ دوومیدانی ایران نگاه کنیم همواره در مواد پرتابی استعدادهای خوبی داشتهایم. تداوم مدالآوریهای احسان حدادی طی دو دهه نشان میدهد که زیرساخت، استعداد و ظرفیت لازم در این بخش وجود داشته و همچنان نیز وجود دارد. اکنون نیز ورزشکاران مستعدی در ماده پرتاب دیسک و سایر مادههای پرتابی در اردوها حضور دارند و جزو برنامههای فدراسیون هستند.
سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به پرسشی درباره زمان بازگشت دو ورزشکار تبرئهشده دوومیدانی نیز گفت: در حال حاضر ترجیح میدهم در این خصوص صحبتی نکنم و زمانی که شرایط فراهم شد اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
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