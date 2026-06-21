هاشم صیامی عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص روند انتخاب ملی‌پوشان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: رقابت‌های انتخابی تیم ملی در چهار مرحله برگزار شد که یک مرحله آن به صورت رکوردگیری در اردوی مشهد و سه مرحله دیگر در قالب مسابقات جایزه بزرگ پیگیری شد. از این سه مرحله یک مسابقه در بندرترکمن و دو مسابقه در تهران برگزار شد و در نهایت هفته گذشته آخرین مرحله این رقابت‌ها به پایان رسید.

وی افزود: تمامی نتایج و رکوردهای ثبت‌شده در این مسابقات در جلسه هیئت اجرایی فدراسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا ورزشکارانی که شایستگی حضور در مراحل بعدی آماده‌سازی را دارند شناسایی شوند. این ورزشکاران ابتدا به اردوهای داخلی دعوت خواهند شد و سپس در اردوها و مسابقات برون‌مرزی شرکت می‌کنند تا در نهایت نفرات نهایی اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شوند.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی درباره سطح کیفی رقابت‌های انتخابی گفت: با توجه به اینکه در ابتدای فصل مسابقات قرار داریم باید رکوردها را متناسب با شرایط زمانی ارزیابی کنیم. ورزشکاران به تازگی دوره آماده‌سازی خود را پشت سر گذاشته‌اند و تنها چند مسابقه رسمی برگزار کرده‌اند بنابراین رکوردهای ثبت شده در مجموع قابل قبول و رضایت‌بخش بوده است.

صیامی ادامه داد: طبیعتاً انتظار ثبت بهترین عملکردها در این مقطع زمانی وجود ندارد چرا که برنامه‌ریزی فنی به گونه‌ای انجام شده که ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ناگویا به اوج آمادگی خود برسند و پیک عملکردی آنها در آن مسابقات شکل بگیرد.

سخنگوی فدراسیون دوومیدانی درباره تعداد سهمیه‌های بانوان برای بازی‌های آسیایی نیز تصریح کرد: هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده است. پس از برگزاری جلسه هیئت اجرایی تمامی رکوردها و شرایط فنی ورزشکاران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس شانس کسب مدال، جایگاه در رنکینگ و سایر شاخص‌های فنی نفرات واجد شرایط برای ادامه اردوها معرفی خواهند شد.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در خصوص اردوهای خارجی تیم ملی هم گفت: در حال حاضر چند کشور از جمله لهستان، بلاروس و روسیه به عنوان گزینه‌های برگزاری اردوهای برون‌مرزی در نظر گرفته شده‌اند و تلاش فدراسیون بر این است که ورزشکاران تا پایان ماه جاری به یکی از این اردوها اعزام شوند تا روند آماده‌سازی آنها با کیفیت بیشتری دنبال شود.

صیامی همچنین درباره وضعیت تیم جوانان و سهمیه‌های کسب شده برای مسابقات قهرمانی جهان جوانان که قرار است مردادماه به میزبانی آمریکا برگزار شود، اظهار داشت: فدراسیون پیگیر اعزام ورزشکاران واجد شرایط به این مسابقات است. با این حال محدودیت زمانی و موضوع دریافت ویزای آمریکا چالش‌هایی را ایجاد کرده است. در صورتی که شرایط صدور ویزا برای ورزشکاران فراهم شود فدراسیون تمام تلاش خود را برای اعزام آنها به این رقابت‌ها انجام خواهد داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جلسه هیئت اجرایی فدراسیون طی روزهای آینده برگزار خواهد شد و پس از جمع‌بندی نهایی تصمیمات لازم درباره نفرات دعوت‌شده به اردوها و برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی اعلام می‌شود.