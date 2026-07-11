امید دوومیدانی بانوان به مدال در ناگویا/ چهار شانس برای شکستن طلسم

به گزارش خبرنگار مهر، دوومیدانی ایران در بخش بانوان در دوره گذشته بازی‌های آسیایی که به میزبانی هانگژو برگزار شد تنها با دو نماینده در ماده ۱۰۰ متر به میدان رفت. فرزانه فصیحی و حمیده اسماعیل‌نژاد دو نماینده زن دوومیدانی ایران در آن بازی‌ها بودند که فصیحی در همان مرحله مقدماتی از دور رقابت‌ها کنار رفت و اسماعیل‌نژاد نیز با وجود صعود به فینال نتوانست روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد تا پرونده بانوان دوومیدانی کشورمان در هانگژو بدون کسب مدال بسته شود.

حالا با نزدیک شدن به بازی‌های آسیایی ناگویا شرایط نسبت به دوره گذشته متفاوت است. فدراسیون دوومیدانی این بار چهار نماینده در بخش بانوان برای حضور در مواد هفتگانه، دوی ۴۰۰ متر، پرش طول و پرش سه‌گام در اختیار دارد و امیدوار است با افزایش تعداد سهمیه‌ها و تنوع ماده‌های اعزامی شانس مدال‌آوری نیز بیشتر شود. در همین راستا یک اردوی یک‌ماهه برون‌مرزی در بلاروس همراه با حضور در دو مسابقه بین‌المللی برای ملی‌پوشان در نظر گرفته شده و در صورت فراهم شدن شرایط اعزام به یک رقابت دیگر در لهستان نیز در برنامه قرار دارد.

پریسا بهزادی سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند انتخاب ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: چهار ورزشکار منتخب بانوان حاصل بیش از یک سال و هشت ماه حضور مستمر در اردوهای آماده‌سازی هستند. این ورزشکاران در رکوردگیری‌ها، مسابقات قهرمانی کشور و رقابت‌های جایزه بزرگ شرکت کرده‌اند و با توجه به سطح آمادگی و رکوردهای ثبت‌شده بهترین نفرات برای اعزام انتخاب شده‌اند.

وی افزود: امیدواریم دختران دوومیدانی ایران در بازی‌های آسیایی عملکرد درخشانی داشته باشند. با توجه به زحماتی که ورزشکاران و مربیان در این مدت کشیده‌اند شگفتی‌سازی در این رقابت‌ها دور از دسترس نیست.

سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون دوومیدانی درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم نیز گفت: به‌زودی ورزشکاران منتخب برای برگزاری اردوی برون‌مرزی راهی بلاروس خواهند شد و به مدت یک ماه در این کشور تمرین می‌کنند. همچنین قرار است در دو مسابقه مهم نیز شرکت کنند تا آمادگی بیشتری برای بازی‌های آسیایی به دست آورند.

وی در خصوص نفرات اعزامی به این اردو تصریح کرد: در حال حاضر همین ورزشکاران منتخب راهی بلاروس می‌شوند هرچند اسامی نهایی پس از بررسی رکوردها قطعی خواهد شد. به‌عنوان مثال مریم کاظمی باید در مسابقات بلاروس رکورد موردنظر را ثبت کند تا حضورش در فهرست نهایی اعزام به بازی‌های آسیایی قطعی شود سایر ورزشکاران نیز به همین شکل باید بتوانند در اردوی بلاروس عملکرد مد نظر را داشته باشند تا جزو نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا قرار بگیرند.

بهزادی درباره شانس مدال‌آوری بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: سطح رقابت‌های بازی‌های آسیایی بسیار بالاست و کشورهایی مانند چین، ژاپن و هند با قدرت در این مسابقات حاضر می‌شوند. با این حال به توانایی دختران ایران امیدوار هستیم و معتقدم می‌توانند عملکردی فراتر از انتظار داشته باشند. پیش‌بینی قطعی درباره مدال دشوار است اما امیدواریم در این دوره به مدال دست پیدا کنیم.

سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون دوومیدانی در پایان درباره ادامه برنامه‌های آماده‌سازی عنوان کرد: پس از پایان اردوی بلاروس ورزشکاران در مسابقات و اردوهای داخل کشور شرکت خواهند کرد و در صورت فراهم شدن شرایط و دریافت ویزای شینگن تلاش می‌کنیم آنها را به یک رقابت بین‌المللی در لهستان نیز اعزام کنیم. در حال حاضر اعزام به بلاروس قطعی است و پس از بازگشت نیز زمان زیادی تا بازی‌های آسیایی باقی نخواهد ماند.