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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

نیروگاه‌های خورشیدی، موفق‌ترین الگوی اشتغال پایدار برای مددجویان است

نیروگاه‌های خورشیدی، موفق‌ترین الگوی اشتغال پایدار برای مددجویان است

یزد - معاون رئیس کمیته امداد با تأکید بر اینکه توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی این نهاد است، نیروگاه‌های خورشیدی را الگویی طلایی برای خودکفایی اقتصادی خانواده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی تجمیعی ویژه ۶۴۰ خانوار مددجو در شهرستان ابرکوه و بخش بهمن با اشاره به ماهیت مخاطبان کمیته امداد که اغلب شامل خانوارهای دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار و بیماران صعب‌العلاج هستند، گفت: خدمت به این اقشار نیازمند طراحی مدل‌های اشتغال با بالاترین میزان اثربخشی است و نیروگاه‌های خورشیدی دقیقاً در همین راستا، به یکی از موفق‌ترین مدل‌های اشتغال پایدار تبدیل شده‌اند.

وی با ارائه آماری از وضعیت استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اجرا شده توسط کمیته امداد در استان یزد به ۱۰.۵ مگاوات رسیده است که در قالب ۲ هزار و ۱۰۰ طرح در حال بهره‌برداری است. از این تعداد، ۷۴۰ نیروگاه به صورت انفرادی و یک هزار و ۳۶۰ نیروگاه به صورت تجمیعی اجرا شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد سال جاری افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴.۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های استان افزوده شده و با پرداخت بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات، زمینه اجرای ۸۸۸ طرح جدید فراهم شده است.

فیروزآبادی در پایان از برنامه‌ریزی برای فاز بعدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح‌های آتی، ۵ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان افزوده خواهد شد که نقش مؤثری در تضمین معیشت پایدار خانواده‌های تحت حمایت ایفا می‌کند.

کد مطلب 6857279

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