به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فیروزآبادی ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی تجمیعی ویژه ۶۴۰ خانوار مددجو در شهرستان ابرکوه و بخش بهمن با اشاره به ماهیت مخاطبان کمیته امداد که اغلب شامل خانوارهای دهکهای پایین، زنان سرپرست خانوار و بیماران صعبالعلاج هستند، گفت: خدمت به این اقشار نیازمند طراحی مدلهای اشتغال با بالاترین میزان اثربخشی است و نیروگاههای خورشیدی دقیقاً در همین راستا، به یکی از موفقترین مدلهای اشتغال پایدار تبدیل شدهاند.
وی با ارائه آماری از وضعیت استان یزد تصریح کرد: در حال حاضر مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی اجرا شده توسط کمیته امداد در استان یزد به ۱۰.۵ مگاوات رسیده است که در قالب ۲ هزار و ۱۰۰ طرح در حال بهرهبرداری است. از این تعداد، ۷۴۰ نیروگاه به صورت انفرادی و یک هزار و ۳۶۰ نیروگاه به صورت تجمیعی اجرا شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد سال جاری افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴.۵ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای استان افزوده شده و با پرداخت بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات، زمینه اجرای ۸۸۸ طرح جدید فراهم شده است.
فیروزآبادی در پایان از برنامهریزی برای فاز بعدی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای آتی، ۵ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان افزوده خواهد شد که نقش مؤثری در تضمین معیشت پایدار خانوادههای تحت حمایت ایفا میکند.
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