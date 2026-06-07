  1. استانها
  2. یزد
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۲

برخورداری ۱۱ درصد چاه کشاورزی استان یزد از برق خورشیدی

برخورداری ۱۱ درصد چاه کشاورزی استان یزد از برق خورشیدی

یزد _ مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: ۱۱ درصد از چاه‌های کشاورزی برق‌دار استان یزد، دارای نیروگاه خورشیدی یا در حال نصب آن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی میرجلیلی با اشاره به اینکه از دو هزار و ۲۲۴ چاه برق دار در استان، ۱۲۰ چاه دارای نیروگاه و ۱۱۰ نیروگاه در حال نصب وجود دارد، افزود: این کشاورزان با نصب نیروگاه خورشیدی از خاموشی مدیریت پیک بار تابستان معاف شدند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: به عبارتی دیگر ۱۱ درصد از چاه‌های کشاورزی برق‌دار استان یزد، دارای نیروگاه خورشیدی یا در حال نصب آن هستند.

وی تصریح کرد: هر چاه کشاورزی اگر ۸۰ درصد از دیماند مصرفی خود را از طریق برق خورشیدی تامین کند، برق تولیدی آنان به نرخ تضمینی در ماه‌های غیر گرم خریداری می‌شود.

کد مطلب 6852996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها