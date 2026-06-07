برخورداری ۱۱ درصد چاه کشاورزی استان یزد از برق خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی میرجلیلی با اشاره به اینکه از دو هزار و ۲۲۴ چاه برق دار در استان، ۱۲۰ چاه دارای نیروگاه و ۱۱۰ نیروگاه در حال نصب وجود دارد، افزود: این کشاورزان با نصب نیروگاه خورشیدی از خاموشی مدیریت پیک بار تابستان معاف شدند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: به عبارتی دیگر ۱۱ درصد از چاه‌های کشاورزی برق‌دار استان یزد، دارای نیروگاه خورشیدی یا در حال نصب آن هستند.

وی تصریح کرد: هر چاه کشاورزی اگر ۸۰ درصد از دیماند مصرفی خود را از طریق برق خورشیدی تامین کند، برق تولیدی آنان به نرخ تضمینی در ماه‌های غیر گرم خریداری می‌شود.