۱۲ نیروگاه خورشیدی اردکان در آستانه اتصال به شبکه توزیع برق استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جلیلی گفت: در راستای اجرای طرح «تولید در توزیع» و توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان یزد، از ۱۲ ساختگاه نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در شهرستان اردکان بازدید و روند آمادهسازی این طرحها برای اتصال به شبکه برق بررسی شد.
وی افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت زیرساختهای مورد نیاز، پیشرفت عملیات اجرایی، فرآیندهای فنی و الزامات اتصال نیروگاهها به شبکه توزیع برق ارزیابی شد و بر تسریع در رفع موانع موجود و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرحها تأکید شد.
جلیلی با اشاره به اهمیت طرح «تولید در توزیع» در افزایش ظرفیت تولید برق استان یزد، اظهار داشت: با بهرهبرداری از این ۱۲ ساختگاه، ۳۶ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی به شبکه افزوده خواهد شد که نقش مؤثری در تأمین برق پایدار، کاهش ناترازی انرژی و توسعه انرژیهای پاک خواهد داشت.
وی افزود: طرح «تولید در توزیع» یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق برای توسعه ظرفیتهای تولید در نزدیکی مراکز مصرف، کاهش بار شبکه انتقال و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه توزیع است. در همین راستا، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، در مجموع ۱۰۶ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در قالب طرح تولید در توزیع در استان یزد وارد مدار شود.
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