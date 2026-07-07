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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

سه نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت ۱۳.۵ مگاوات در یزد وارد مدار شد

سه نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت ۱۳.۵ مگاوات در یزد وارد مدار شد

یزد - مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از بهره‌برداری سه نیروگاه خورشیدی جدید با ظرفیت مجموع ۱۳.۵ مگاوات در استان یزد خبر داد.

محمدمهدی میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از بهره‌برداری نیروگاه ۶ مگاواتی میبد یک، فاز دوم نیروگاه ۶ مگاواتی میبد هشت و فاز نخست نیروگاه ۱.۵ مگاواتی امین توسعه احمدی خبر داد.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، گفت: این پروژه‌ها در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق پاک به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: نیروگاه خورشیدی میبد یک با ظرفیت ۶ مگاوات، مجهز به ۸ هزار و ۴۲۴ پنل خورشیدی و ۲۰ دستگاه اینورتر، در زمینی به مساحت ۹ هکتار احداث شده و به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

میرجلیلی ادامه داد: فاز دوم نیروگاه خورشیدی میبد هشت با ظرفیت ۶ مگاوات و فاز نخست نیروگاه خورشیدی امین توسعه احمدی با ظرفیت ۱.۵ مگاوات نیز به بهره‌برداری می‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مؤثر در افزایش تولید برق خورشیدی، کاهش ناترازی انرژی و تقویت پایداری شبکه برق استان است.

کد مطلب 6881420

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