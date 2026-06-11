به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌رضا امیرخانی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، تاریخ شفاهی را یکی از ابزارهای مهم برای تکمیل و بازسازی زوایای کمتر دیده شده تاریخ معاصر دانست و اظهار کرد: بسیاری از رخدادهای تاریخی تنها در اسناد مکتوب بازتاب نیافته‌اند و بخشی از واقعیت‌ها در خاطرات و تجربه‌های افرادی نهفته است که در متن حوادث حضور داشته‌اند.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: تاریخ شفاهی می‌تواند خلأهای موجود در منابع مکتوب را جبران کند و به پژوهشگران در دستیابی به تصویری جامع‌تر از رویدادهای تاریخی یاری رساند.



وی با اشاره به سابقه فعالیت‌های این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: بخش تاریخ شفاهی این سازمان طی سه دهه گذشته فعالیت مستمری داشته و در این مدت صدها گفت‌وگو و مصاحبه تخصصی با شخصیت‌ها و فعالان عرصه‌های مختلف انجام شده است.



روایت‌های ناگفته باید ثبت شوند



امیرخانی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۷۰ مصاحبه در بخش تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شده است، اظهار کرد: از این تعداد نزدیک به ۹۰ عنوان نیز در قالب آثار مکتوب منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.



وی افزود: بسیاری از افرادی که از سال ۱۳۴۲ به بعد در روند تحولات کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند، دارای خاطرات و تجربه‌های ارزشمندی هستند که ثبت آنها می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد مختلف تاریخ انقلاب اسلامی کمک کند.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: نقش گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی به ویژه روحانیت در جریان تحولات معاصر، از موضوعاتی است که تاریخ شفاهی ظرفیت مناسبی برای تبیین و مستندسازی آن دارد.



وی خاطرنشان کرد: انتقال این تجربه‌ها به نسل‌های آینده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ثبت اصولی روایت‌ها و خاطرات است.



امیرخانی با اشاره به تحول روش‌های اجرایی در حوزه تاریخ شفاهی گفت: طی سال‌های اخیر فرآیند انجام مصاحبه‌ها بر پایه معیارهای علمی و روش‌های استاندارد ارتقا یافته است.



وی افزود: بهره‌گیری از الگوهای تخصصی در طراحی و اجرای مصاحبه‌ها موجب شده کیفیت آثار تولید شده در این حوزه به شکل محسوسی افزایش یابد.



رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: توجه به روش‌شناسی علمی در تاریخ شفاهی می‌تواند اعتبار و کارآمدی این آثار را در مطالعات تاریخی و پژوهش‌های دانشگاهی افزایش دهد.



وی همچنین بر آمادگی این سازمان برای تعامل با مجموعه‌های فعال در عرصه تاریخ شفاهی تأکید کرد و گفت: همکاری و تبادل تجربه میان مراکز مختلف می‌تواند به گسترش و ارتقای این حوزه کمک شایانی کند.