به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، تاریخ شفاهی را یکی از ابزارهای مهم برای تکمیل و بازسازی زوایای کمتر دیده شده تاریخ معاصر دانست و اظهار کرد: بسیاری از رخدادهای تاریخی تنها در اسناد مکتوب بازتاب نیافتهاند و بخشی از واقعیتها در خاطرات و تجربههای افرادی نهفته است که در متن حوادث حضور داشتهاند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: تاریخ شفاهی میتواند خلأهای موجود در منابع مکتوب را جبران کند و به پژوهشگران در دستیابی به تصویری جامعتر از رویدادهای تاریخی یاری رساند.
وی با اشاره به سابقه فعالیتهای این حوزه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: بخش تاریخ شفاهی این سازمان طی سه دهه گذشته فعالیت مستمری داشته و در این مدت صدها گفتوگو و مصاحبه تخصصی با شخصیتها و فعالان عرصههای مختلف انجام شده است.
روایتهای ناگفته باید ثبت شوند
امیرخانی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۷۰ مصاحبه در بخش تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شده است، اظهار کرد: از این تعداد نزدیک به ۹۰ عنوان نیز در قالب آثار مکتوب منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است.
وی افزود: بسیاری از افرادی که از سال ۱۳۴۲ به بعد در روند تحولات کشور نقشآفرینی کردهاند، دارای خاطرات و تجربههای ارزشمندی هستند که ثبت آنها میتواند به روشنتر شدن ابعاد مختلف تاریخ انقلاب اسلامی کمک کند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: نقش گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی به ویژه روحانیت در جریان تحولات معاصر، از موضوعاتی است که تاریخ شفاهی ظرفیت مناسبی برای تبیین و مستندسازی آن دارد.
وی خاطرنشان کرد: انتقال این تجربهها به نسلهای آینده نیازمند برنامهریزی دقیق و ثبت اصولی روایتها و خاطرات است.
امیرخانی با اشاره به تحول روشهای اجرایی در حوزه تاریخ شفاهی گفت: طی سالهای اخیر فرآیند انجام مصاحبهها بر پایه معیارهای علمی و روشهای استاندارد ارتقا یافته است.
وی افزود: بهرهگیری از الگوهای تخصصی در طراحی و اجرای مصاحبهها موجب شده کیفیت آثار تولید شده در این حوزه به شکل محسوسی افزایش یابد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: توجه به روششناسی علمی در تاریخ شفاهی میتواند اعتبار و کارآمدی این آثار را در مطالعات تاریخی و پژوهشهای دانشگاهی افزایش دهد.
وی همچنین بر آمادگی این سازمان برای تعامل با مجموعههای فعال در عرصه تاریخ شفاهی تأکید کرد و گفت: همکاری و تبادل تجربه میان مراکز مختلف میتواند به گسترش و ارتقای این حوزه کمک شایانی کند.
قم- رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: ثبت خاطرات و روایتهای شاهدان و کنشگران انقلاب اسلامی، نقش مهمی در حفظ واقعیتهای تاریخی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیرخانی ظهر پنجشنبه در پانزدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران که در قم برگزار شد، تاریخ شفاهی را یکی از ابزارهای مهم برای تکمیل و بازسازی زوایای کمتر دیده شده تاریخ معاصر دانست و اظهار کرد: بسیاری از رخدادهای تاریخی تنها در اسناد مکتوب بازتاب نیافتهاند و بخشی از واقعیتها در خاطرات و تجربههای افرادی نهفته است که در متن حوادث حضور داشتهاند.
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