رئیس اداره شیلات جاسک: صیادان به تنگه هرمز نزدیک نشوند

علی‌اصغر زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به ملاحظات منطقه‌ای، شرایط خاص حاکم بر آب‌های منطقه و به منظور حفظ امنیت و سلامت جامعه صیادی، به تمامی شناورهای صیادی شهرستان اطلاع‌رسانی شده است که تحت هیچ شرایطی از محدوده ۱۲ مایلی تعیین‌شده عبور نکنند.

وی افزود: همچنین از صیادان درخواست شده از نزدیک شدن به محدوده تنگه هرمز خودداری کرده و ضمن رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی، فعالیت‌های صیادی خود را صرفاً در مناطق مجاز انجام دهند.

رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای صادرشده، تصریح کرد: حفظ جان صیادان و تأمین امنیت شناورهای صیادی در شرایط کنونی از اولویت‌های اصلی است و انتظار می‌رود تمامی بهره‌برداران این بخش همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشند.

زارعی خاطرنشان کرد: شیلات شهرستان جاسک به صورت مستمر وضعیت دریا و شرایط منطقه را رصد کرده و هرگونه تصمیم یا اطلاعیه جدید از طریق مسیرهای رسمی به جامعه صیادی اعلام خواهد کرد.