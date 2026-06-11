تردد صیادان در تنگه هرمز ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است که صیادان باید از خروج از محدوده آبهای سرزمینی و ۱۲ مایل ساحل بهطور جدی خودداری کرده و تمامی نکات ایمنی و هشدارهای اعلامشده را مدنظر قرار دهند.
همچنین بر اساس این اطلاعیه، هرگونه تردد، فعالیت و حضور شناورها در محدوده تنگه هرمز اکیداً ممنوع اعلام شده و صیادان موظف هستند تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن و تردد در اطراف این منطقه خودداری کنند.
اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادان هرمزگان در پایان از تمامی بهرهبرداران و فعالان حوزه صیادی خواسته است با توجه به این هشدار، همکاری لازم را با دستگاههای مسئول داشته باشند و اخبار و اطلاعیههای بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.
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