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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

تردد صیادان در تنگه هرمز ممنوع شد

تردد صیادان در تنگه هرمز ممنوع شد

بندرعباس-مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان استان هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی صیادان استان خواست از تردد در تنگه هرمز پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است که صیادان باید از خروج از محدوده آب‌های سرزمینی و ۱۲ مایل ساحل به‌طور جدی خودداری کرده و تمامی نکات ایمنی و هشدارهای اعلام‌شده را مدنظر قرار دهند.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، هرگونه تردد، فعالیت و حضور شناورها در محدوده تنگه هرمز اکیداً ممنوع اعلام شده و صیادان موظف هستند تا اطلاع ثانوی از نزدیک شدن و تردد در اطراف این منطقه خودداری کنند.

اتحادیه شرکت‌های تعاونی صیادان هرمزگان در پایان از تمامی بهره‌برداران و فعالان حوزه صیادی خواسته است با توجه به این هشدار، همکاری لازم را با دستگاه‌های مسئول داشته باشند و اخبار و اطلاعیه‌های بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

کد مطلب 6857304

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