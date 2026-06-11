به گزارش خبرنگار مهر، عباس ناصری هنرمند بین‌المللی شناخته‌شده عرصه کارتون و کاریکاتور از خراسان شمالی در جشنواره بین‌المللی کارتون پول و سرمایه موفق به کسب عنوان چهارم شد.

این جشنواره با هدف پیوند هنر با موضوعات اقتصادی در حوزه بازار پول و سرمایه برگزار شد و مورد استقبال هنرمندان داخلی و خارجی قرار گرفت.

در جریان این رویداد، بیش از یک‌هزار اثر از ۲۹۳ هنرمند داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در نهایت عباس ناصری هنرمند اهل بجنورد و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه کارتون و کاریکاتور کشور، موفق شد عنوان چهارم این جشنواره بین‌المللی را از آن خود کند.