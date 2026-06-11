به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در شورای سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان شمالی که ظهر پنج‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تقویت سازمان همیاری‌ها در گرو پشتکار و جدیت مدیران متولی است.

وی افزود: پیشرفت این سازمان به‌ویژه در شهرهای جدیدالتأسیس، مستلزم نگاهی نو و همتی مضاعف است. همراهی برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری یک ضرورت است و در مسیر دفاع از حقوق و منافع مردم، با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از سطح استان گفت: در برخی شهرها علیرغم برگزاری اجتماعات شبانه، عملکرد در حوزه سیما و منظر شهری ضعیف است.

وی ادامه داد: شهر به هم ریخته هیچ توجیهی ندارد؛ ما در برابر نسل آینده مسئولیم و باید اقداماتی اساسی انجام دهیم، چرا که قضاوت نهایی با مردم است.

نوری با تأکید بر ضرورت توجه شهرداران به اولویت‌های شهری بیان کرد: ورودی هر شهر پیشانی آن شهر است و باید در شأن مردم ساماندهی شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: تعیین تکلیف سریع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دستور کار قرار گیرد و تفکیک زباله از مبدأ نیز باید به صورت جدی عملیاتی شود.

وی افزود: شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای تازه‌تأسیس باید اهتمام بیشتری به فعالیت‌های فرهنگی داشته باشند.

نوری در پایان بیان کرد: در بازدیدهایی که از اکثر شهرهای استان داشتم، تفاوت عملکردها کاملاً مشهود است. در برخی شهرها جدیت شهردار نمود واقعی و عینی دارد و اثرات آن در رضایت مردم دیده می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که این روحیه جهادی در تمام بدنه مدیریت شهری استان تسری یابد.