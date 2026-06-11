کرمی:تمام تلاش ما ارائه خدمات ممکن و قانونی به بازنشستگان است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، در آیین تجلیل از بازنشستگان استانداری و فرمانداری‌های تابعه که عصر پنجشنبه و همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بازنشستگان استانداری سرمایه‌های ماندگار این مجموعه هستند و باید شأن و منزلت آنان همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استانداری خود را در قبال بازنشستگان شریف مجموعه موظف می‌داند، افزود: تمام تلاش ما ارائه خدمات ممکن و قانونی به این قشر ارزشمند است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین با قدردانی از فعالیت‌های کانون بازنشستگان استانداری گفت: این کانون با اقدامات خود نقش مهمی در حمایت از جامعه بازنشستگان و خانواده‌های آنان ایفا می‌کند و ما نیز از برنامه‌های آن پشتیبانی می‌کنیم.

کرمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد همکارانی که دار فانی را وداع گفته‌اند، ابراز امیدواری کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع بتواند همچنان رابطی مؤثر میان بازنشستگان و مجموعه استانداری باشد.