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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

کرمی:تمام تلاش ما ارائه خدمات ممکن و قانونی به بازنشستگان است

کرمی:تمام تلاش ما ارائه خدمات ممکن و قانونی به بازنشستگان است

تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان گفت: تلاش می‌کنیم ارتباطی مؤثر میان بازنشستگان و استانداری برقرار شده و تلاش کنیم خدمات ممکن و قانونی به بازنشستگان ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، در آیین تجلیل از بازنشستگان استانداری و فرمانداری‌های تابعه که عصر پنجشنبه و همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بازنشستگان استانداری سرمایه‌های ماندگار این مجموعه هستند و باید شأن و منزلت آنان همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استانداری خود را در قبال بازنشستگان شریف مجموعه موظف می‌داند، افزود: تمام تلاش ما ارائه خدمات ممکن و قانونی به این قشر ارزشمند است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همچنین با قدردانی از فعالیت‌های کانون بازنشستگان استانداری گفت: این کانون با اقدامات خود نقش مهمی در حمایت از جامعه بازنشستگان و خانواده‌های آنان ایفا می‌کند و ما نیز از برنامه‌های آن پشتیبانی می‌کنیم.

کرمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد همکارانی که دار فانی را وداع گفته‌اند، ابراز امیدواری کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع بتواند همچنان رابطی مؤثر میان بازنشستگان و مجموعه استانداری باشد.

کد مطلب 6857339

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