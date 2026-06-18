کرمی: جشنواره «جریان» دعوتی برای رهایی از ترس و شکستن سکون است

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی صبح پنجشنبه در جشنواره «جریان»، اظهار کرد: «جریان» به معنای واقعی کلمه فاصله گرفتن از سکون هست. روند سریع و شتابان تحولات در دنیای کنونی ما را به حرکت و خروج از سکون وادار می کند، چرا که ایستایی مرگ تدریجی است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: دشمن جریان و پویایی، ترس است. ترس از رها کردن امنیتی که در ایستایی برای خود ایجاد کرده ایم. با این رویکرد جشنواره «جریان» یک رویداد ساده خبری نیست بلکه دعوتی برای گریز از ترس و حرکت به دنیای فردای ماست.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خاطرنشان کرد: اگر کتابخانه محل حفظ دانش است، جریان محل به رقص درآوردن اندیشه هاست. هر مقاله ای که در این جشنواره منتشر می شود به سان قطره ای در اقیانوس آگاهی جمعی ما قلمداد می شود.

وی در ادامه افزود: امروز اشتراک گذاری یک رسالت و وظیفه است. این اشتراک گذاری با آموزه های دینی ما نیز در ارتباط است. دانشی که به اشتراک گذارده می شود به مثابه آبی است که از سکون خارج شده است. امیدوارم این جشنواره جریانی در کشور ایجاد کند که ثمره آن پویایی کشور باشد.

کرمی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: امروز با گذشت از جنگ تحمیلی، پرچم را به سرداران دیپلماسی داده ایم تا از حقوق ملت ایران دفاع کنند. نباید از یاد برد که هم میدان و هم دیپلماسی در واقع جریانی برای دفاع از آرمان های انقلاب و ملت ایران هستند و کسی که آنها را جدا از هم بداند به آرمان های انقلاب و ملت ایران پشت کرده است.