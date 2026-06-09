به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر افزود: این طرح با هدف پیشگیری از بیماری‌های مزمن و حمایت از سلامت جسمانی و روانی آنان، به پیشنهاد اداره کل امور زنان و خانواده و با موافقت بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای معاونین تصویب شده است.

کرمی با تأکید بر لزوم همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: به منظور تایید مرخصی تشویقی و اطمینان از انجام معاینات، ارائه گواهی سلامت از سوی بانوان کارمند از مراکز بهداشتی محل سکونت، الزامی است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای رویکرد حمایتی دولت چهاردهم نسبت به جایگاه زنان و اهمیت ویژه‌ی سلامت جسمانی آنان در سلامت خانواده صورت می گیرد.

کرمی خاطرنشان کرد: بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان می‌توانند در بازه سه‌ماهه فصل تابستان سال جاری با مراجعه به مراکز بهداشتی محل سکونت خود، نسبت به انجام معاینات و غربالگری بیماری‌های مزمن اقدام کنند.

این فرصت با هدف تسهیل دسترسی به خدمات پیشگیرانه و حمایت از سلامت بانوان کارمند در نظر گرفته شده و مرخصی تشویقی یادشده پس از ارائه گواهی سلامت از مراکز بهداشتی، قابل اعمال خواهد بود.