پیام استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام بهرام سرمست بمناسبت فرارسیدن ۲۵ ذی‌الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

بیست و پنجم ذی‌الحجه، روزی است که به شایستگی به نام «روز خانواده» نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور اهمیت بنیادین این نهاد مقدس و کانون آرامش، مهرورزی و مسئولیت‌پذیری در جامعه است. خانواده، نخستین و ماندگارترین مدرسه انسان‌سازی است که ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را نسل به نسل منتقل کرده و جامعه را به سوی تعادل، همبستگی و پیشرفت رهنمون می‌سازد.

در این روز فرخنده، فرصتی است تا ضمن بازنگری در جایگاه رفیع پدران و مادران، فرزندان و تمام اعضای خانواده در تحکیم روابط انسانی و اعتلای سرمایه اجتماعی، بر ضرورت حمایت از خانواده و تقویت پیوندهای عاطفی تأکید ورزیم. بی‌شک، هر جامعه‌ای که بنیان خانواده در آن استوارتر باشد، از سلامت روانی، انسجام اجتماعی و امید به آینده بیشتری برخوردار خواهد بود. ترویج سبک زندگی سالم و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای آرامش و شکوفایی خانواده‌ها، از ضرورت‌های اساسی در مسیر توسعه پایدار و متوازن به شمار می‌رود.

اینجانب این مناسبت خجسته را به همه خانواده‌های شریف و نجیب استان آذربایجان شرقی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تلاش جمعی و همدلی بیشتر، بتوانیم زمینه‌ای فراهم آوریم که خانواده‌ها در سایه امنیت، آرامش و امید، مسیر زندگی را با دلگرمی و عزت طی کنند.

در کنار این مهم، ۲۵ ذی‌الحجه فرصتی مغتنم برای تکریم و ارج نهادن به مقام شامخ بازنشستگان عزیز نیز هست. این عزیزان، سال‌ها با ایثار، صبوری و تلاش صادقانه، ستون‌های خانواده و جامعه را استوار نگاه داشته و چراغ راه نسل‌های آینده بوده‌اند. تکریم ایشان، ادای دینی است به سال‌ها خدمت و تجربه‌اندوزی که سرمایه‌ای گران‌بها برای کشور محسوب می‌شود.

از درگاه خداوند متعال، برای همه خانواده‌های گرامی، سلامتی، آرامش، عزت و سعادت و برای بازنشستگان ارجمند، توفیق روزافزون مسألت دارم.