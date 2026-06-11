به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری اظهار کرد: برای نخستین بار، عملیات صادرات گاز مایع (LPG) از بندر خرمشهر به مقاصد افغانستان و پاکستان از طریق حملونقل ترکیبی جادهای ـ ریلی با موفقیت انجام شد.
وی افزود: اجرای این عملیات، نقطه عطفی در توسعه مسیرهای نوین صادراتی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای لجستیکی بندر خرمشهر به شمار میرود، این موفقیت نشان داد که بندر خرمشهر از توانمندیهای فنی، عملیاتی و زیرساختی لازم برای ایفای نقش مؤثرتر در زنجیره تأمین و ترانزیت منطقهای برخوردار است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: استفاده از مدل حملونقل ترکیبی جادهای ـ ریلی، ضمن افزایش ایمنی جابهجایی کالاهای استراتژیک، موجب کاهش قابل توجه هزینههای حمل، بهینهسازی زمان انتقال محمولهها و ارتقای بهرهوری در فرآیندهای لجستیکی شده است، این مزایا میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و توسعه بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه باشد.
عسکری با تأکید بر جایگاه راهبردی این بندر در کریدورهای تجاری منطقه تصریح کرد: خرمشهر به واسطه موقعیت ممتاز جغرافیایی و اتصال به شبکههای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین هابهای صادراتی کشور را دارد و اجرای موفق این پروژه، گامی مهم در مسیر تحقق این هدف محسوب میشود.
وی همچنین این دستاورد را در راستای سیاستهای کلان دولت و اهداف برنامه هفتم توسعه ارزیابی و خاطرنشان کرد: در اسناد بالادستی برنامه هفتم، افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالاهای بنادر کشور به عنوان یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرفت تعریف شده است. بر همین اساس، بندر خرمشهر با اجرای این عملیات، عملاً در مسیر تحقق این هدف ملی گام برداشته و الگویی موفق از همافزایی میان بخشهای مختلف حملونقل ارائه کرده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: کاهش ترافیک جادهای، صرفهجویی در مصرف انرژی، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و افزایش ایمنی حمل بار از مهمترین دستاوردهای توسعه حملونقل ریلی در بنادر کشور است و بندر خرمشهر مصمم است با توسعه زیرساختها و افزایش تعامل با فعالان اقتصادی، سهم بیشتری از بازار صادرات و ترانزیت منطقه را به خود اختصاص دهد.
عسکری در پایان تأکید کرد: این موفقیت تنها آغاز یک مسیر جدید است و با برنامهریزیهای انجامشده، بندر خرمشهر در آینده نزدیک نقش پررنگتری در صادرات محصولات انرژیمحور، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه ایران در شبکه حملونقل و ترانزیت منطقه ایفا خواهد کرد.
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