به گزارش خبرنگار مهر،ساعاتی پیش، در پی خروج یک قطار مسافربری از ریل در محدوده ایستگاه ترکمانچای، نیروهای امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۷:۵۶ گزارش خروج این قطار از ریل به مرکز اورژانس استان اعلام شد و بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های ترکمانچای، قره‌چمن و میانه به همراه نیروهای هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وحید شادی‌نیا افزود: بر اساس ارزیابی اولیه تیم‌های امدادی، این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت که دو نفر از آنان به صورت سرپایی در محل درمان شدند و پنج نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان برکت امام میانه انتقال یافتند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان اظهار کرد: حال عمومی تمامی مصدومان مساعد است و این حادثه تلفات جانی نداشته است.