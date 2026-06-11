به گزارش خبرنگار مهر،ساعاتی پیش، در پی خروج یک قطار مسافربری از ریل در محدوده ایستگاه ترکمانچای، نیروهای امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۷:۵۶ گزارش خروج این قطار از ریل به مرکز اورژانس استان اعلام شد و بلافاصله کارشناسان فوریتهای پزشکی از پایگاههای ترکمانچای، قرهچمن و میانه به همراه نیروهای هلالاحمر به محل اعزام شدند.
وحید شادینیا افزود: بر اساس ارزیابی اولیه تیمهای امدادی، این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت که دو نفر از آنان به صورت سرپایی در محل درمان شدند و پنج نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان برکت امام میانه انتقال یافتند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان اظهار کرد: حال عمومی تمامی مصدومان مساعد است و این حادثه تلفات جانی نداشته است.
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