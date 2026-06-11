فرشی :خروج قطار تبریز - تهران از ریل با یک مصدوم

مجید فرشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه خروج قطار خاوران از ریل در ایستگاه ترکمانچای رخ داده است.

وی افزود: این قطار از ایستگاه خاوران تبریز به سمت تهران در حال حرکت بود که دچار سانحه شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: در این حادثه یک نفر مصدوم شده که به صورت سرپایی درمان شده است.

فرشی ادامه داد: سایر مسافران نیز در حال انتقال هستند تا به سفر خود ادامه دهند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

وی همچنین اعلام کرد: عوامل راه‌آهن در محل حاضر هستند و عملیات اصلاح مسیر و بازگشت شرایط به حالت عادی در حال انجام است.