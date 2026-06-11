https://mehrnews.com/x3cj5k ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷ کد مطلب 6857418 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷ حادثه خروج قطار تبریز به تهران از ریل میانه- خروج قطار مسافربری تبریز-تهران از ریل در محدوده ترکمانچای، حادثهای که فوتی نداشت. دریافت 689 KB کد مطلب 6857418 کپی شد مطالب مرتبط شادینیا:افزایش مصدومان خروج قطار تبریز به تهران لحظات امدادرسانی به مصدومان حادثه خروج قطار از ریل در ترکمنچای فرشی :خروج قطار تبریز - تهران از ریل با یک مصدوم خروج قطار تبریز -تهران از ریل در محدوده ترکمنچای برچسبها تهران تبریز ترکمانچای
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