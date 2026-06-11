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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

حادثه خروج قطار تبریز به تهران از ریل

حادثه خروج قطار تبریز به تهران از ریل

میانه- خروج قطار مسافربری تبریز-تهران از ریل در محدوده ترکمانچای، حادثه‌ای که فوتی نداشت.

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کد مطلب 6857418

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