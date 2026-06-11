انتخاب نماینده کرمان در شبکه ملی کلینیک های مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تعیین نماینده استان کرمان برای عضویت در شبکه ملی کلینیک های مددکاری اجتماعی با حضور معاون سلامت اجتماعی استان کرمان، کارشناس مسئول و کارشناسان خانواده و بانوان‌، نماینده توسعه مراکز، نماینده حراست و ۱۳ نفر از مدیران کلینیک های مددکاری در محل دفتر معاونت سلامت اجتماعی استان کرمان بر گزار شد.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان کرمان در این مراسم با اشاره به قدمت ۴۵ ساله سازمان بهزیستی در ارائه خدمات مختلف به مردم گفت: فعالیت سازمان بهزیستی در ابتدای تأسیس با ۷ عنوان کاری آغاز و اکنون این فعالیت ها به ۱۷۰ عنوان افزایش یافته است که مددکاری به عنوان یک خدمت پایه از ابتدا تا اکنون در تمام این فعالیت ها نقش آفرینی نموده است .

خسرو ملک شاهی، با تاکید بر بهره مندی از دانش و تخصص مددکاران اجتماعی را در خدمات بهزیستی در دو حوزه توانبخشی و اجتماعی افزود: معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی که رئیس انجمن مددکاری ایران می باشد برای احیاء و بازگشت فعالانه کلینیک های مددکاری به عرصه خدمت رسانی برنامه ریزی نموده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این برنامه ها با راه اندازی شبکه ملی کلینیک های مددکاری، امروز این جلسه به منظور تعیین یک نماینده و معرفی به شبکه تشکیل شده است .

خسرو ملکشاهی، توانمندسازی برای گروه های مختلف کودکان، بانوان، افراد دارای معلولیت و آسیب دیدگان اجتماعی را فرآیندی پیچیده توصیف کرد که مددکاران اجتماعی و کلینیک های مددکاری اجتماعی دانش پرداختن به این فرآیند را دارند و باید از این دانش و توان بهره برد .

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان کرمان اظهار امیدواری کرد: در ساختار جدید شبکه ملی مددکاری اجتماعی، برنامه ها و اقدامات تخصصی مددکاری برای گروه های هدف رقم بخورد .

افسانه قاضی زاده، کارشناس مسئول دفتر خانواده و بانوان بهزیستی استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه از سال ۱۳۸۰ کلینیک های مددکاری اجتماعی به عنوان سازمانهای کوچک مددکاری راه اندازی شده اند؛ گفت : ۳۲ کلینیک مددکاری در استان کرمان تاسیس شده که از این تعداد ۲۹ کلینیک همچنان فعال هستند.

شایان ذکر است در ادامه با برگزاری انتخابات با حضور نمایندگان حراست و توسعه مراکز، فاطمه عباسی به عنوان نماینده کلینیک های مددکاری استان کرمان در شبکه ملی کلینیک های مددکاری انتخاب شد.