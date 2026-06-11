عقب نشینی مجدد ترامپ و ادعای توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تهدید اخیر خود در مورد حمله به ایران طی امشب عقب نشینی کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در ادامه تهدیدات واهی خود علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مدعی شد که امشب حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد داد.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت که به عنوان رئیس جمهور آمریکا حملات و موشک بارانی که قرار بود امشب انجام شود را لغو کرده است.

ترامپ در توجیه عقب نشینی خود، ادعای جدیدی را مطرح کرده و مدعی شد که لغو این حملات در پی رسیدن مذاکرات با ایران به بالاترین سطوح حاکمیت این کشور و موافقت آنها با توافق است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای پرتناقض خود گفت که محاصره دریایی ایران تا زمان انجام توافق ادامه خواهد داشت.

وی با طرح این ادعا که توافق با ایران مورد تایید همه است، مدعی شد که بندهای نهایی این توافق با موافقت آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصرو دیگر کشورها همراه است.

ترامپ در حالی از کشورهای مذکور نام برده که در میان آنها نامی از ایران به عنوان طرف اصلی مذاکرات نیامده و مشخص نیست که نقش این کشورها در مذاکرات چیست؟

رئیس جمهور آمریکا در ادامه تناقض گویی های پرشمار خود مدعی شد که رهبران ایران با توافق موافقت کرده‌اند و زمان و مکان امضای توافقنامه به زودی اعلام خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بارها مدعی شده بود که ایران با توافق مد نظر وی و با نادیده گرفتن شروط تهران در توافق احتمالی موافقت کرده است، اما تهران اعلام کرد که خطوط قرمز خود را در هیچ توافقی نادیده نخواهد گرفت و رسیدن به توافق تنها با به رسمیت شناختن حق ایران در حفظ امنیت خود و پذیرفتن مشروعیت ایران در مدیریت تنگه هرمز و پیشبرد برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور بعلاوه پرداخت غرامت های ناشی از تجاوز نظامی محور آمریکایی- صهیونیستی به ایران امکان پذیر است.

دونالد ترامپ که از اولین روزهای جنگ ۴۰ روزه، آرزوی اشغال جزیره خارک را در سر می‌پروراند و همواره به علت قدرت نیروهای مسلح ایران از تصمیم خود در این رابطه عقب نشینی کرده، بار دیگر آرزوهای خود را در قالب تهدیدی جدید مطرح و مدعی شد که جزیره خارک و دیگر تاسیسات زیرساختی نفت ایران را به زودی تحت اشغال خود در خواهد آورد و بازارهای نفت و گاز ایران را تحت کنترل خواهد گرفت. وی طی ۱۰۰ روز گذشته بارها تهدیدات مشابهی علیه ایران مطرح کرده و بارها از ادعاهای خود عقب نشینی کرده است.