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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۴

ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران دوشنبه آغاز می‌شود

ادعای ترامپ: مذاکرات با ایران دوشنبه آغاز می‌شود

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به آغاز گفتگوها با ایران، مدعی شد که درباره تنگه هرمز توافقی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.

ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا می‌کرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواسته‌اند این حمله را لغو کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران قرار بود «بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.

کد مطلب 6906819

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    نظرات

    • فروزان IR ۰۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      2 0
      پاسخ
      جنگ روانی وسر و کار گذاشتن

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