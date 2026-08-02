به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که که واشنگتن در حال گفتگو با ایران درباره شکل و چارچوب مذاکرات است و این روند از شامگاه دوشنبه آغاز خواهد شد.
ترامپ همچنین مدعی شد: درباره تنگه هرمز توافقی وجود دارد و درباره برنامه هستهای ایران نیز توافقی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به حملات احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ما آماده حمله به آنها بودیم و این حملات ادامه پیدا میکرد و قرار بود یک حمله بزرگ انجام دهیم.
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد که عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و ایران از او خواستهاند این حمله را لغو کند.
ترامپ در ادامه مدعی شد که حمله برنامهریزیشده علیه ایران قرار بود «بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم» باشد.
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