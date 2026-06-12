بیماران خاص نباید درگیر پرونده بیمه بیکاری شوند

احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در شرایط اقتصادی امروز کشور، تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی به یک رویه تقریباً عادی تبدیل شده است و کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند، برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌شوند.

وی افزود: میان زمان تعدیل نیرو و برقراری بیمه بیکاری، یک فاصله زمانی ناشی از انجام امور اداری و بررسی پرونده‌ها وجود دارد که در همین مدت، بیمه درمانی افراد دچار اختلال می‌شود. این اختلال شاید برای برخی افراد صرفاً یک مشکل اداری به نظر برسد، اما برای بیماران خاص و صعب‌العلاج، موضوعی بسیار جدی و حتی تهدیدکننده سلامت است.

این فعال اجتماعی حوزه سلامت ادامه داد: بیمارانی که به داروهای خاص، درمان‌های مستمر و مراجعات منظم پزشکی نیاز دارند، در صورت بروز وقفه در پوشش بیمه‌ای، با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های درمان و ادامه روند مراقبت‌های پزشکی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، یک وقفه اداری ساده می‌تواند به بحرانی جدی در زندگی این افراد تبدیل شود.

قویدل تصریح کرد: ضروری است سازمان تأمین اجتماعی تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده افراد تعدیل‌شده، به‌ویژه اگر این افراد جزو بیماران خاص یا صعب‌العلاج باشند، آنها را از دایره حمایت بیمه‌ای خارج نکند. این موضوع باید به‌عنوان یک اصل حمایتی و انسانی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: فردی که شغل خود را از دست داده، به اندازه کافی تحت فشارهای روحی، روانی و اقتصادی قرار دارد و نباید همزمان نگران قطع بیمه درمانی خود یا اعضای خانواده‌اش باشد. این نگرانی برای بیماران خاص چند برابر می‌شود، زیرا درمان آنان قابل تعویق نیست و کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به خدمات درمانی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.

عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران تأکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی با اصلاح رویه‌های موجود، سازوکاری پیش‌بینی کند که بر اساس آن، پوشش بیمه درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج در فاصله میان تعدیل نیرو و برقراری بیمه بیکاری به صورت خودکار و بدون وقفه استمرار یابد.

وی در پایان گفت: حمایت از بیماران خاص در چنین شرایطی، نه فقط یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و انسانی است. نباید اجازه داد افراد تعدیل‌شده‌ای که با بیماری‌های سخت و پرهزینه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قربانی کندی فرآیندهای اداری شوند.