https://mehrnews.com/x3cj6H ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6857485 استانها همدان استانها همدان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ خیابانهای همدان صحنه نمایشِ اتحاد همدان- مردم همدان امشب هم با حضور در خیابانها اتحاد و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند. دریافت 29 MB کد مطلب 6857485 کپی شد مطالب مرتبط صد و سومین شب از میدانداری مردم شهرکرد راهپیمایی و تجمع انقلابی مردم رامسر تکرار حمایت مردم نوشهر از رزمندگان اسلام مردم دیار دارالمصلین میدانداری میکنند اعلام وفاداری هنرمندان گلستان به آرمانهای انقلاب همنوایی مردم نکا با شعارهای علوی و انقلابی برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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