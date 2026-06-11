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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰

خیابان‌های همدان صحنه نمایشِ اتحاد

خیابان‌های همدان صحنه نمایشِ اتحاد

همدان- مردم همدان امشب هم با حضور در خیابان‌ها اتحاد و وحدت ملی را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6857485

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