استانداری هرمزگان: اصابتی در بندرعباس رخ نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش، ساکنان بندرعباس و برخی منابع محلی گزارش دادهاند که صدای دو انفجار متوالی در این شهر به گوش رسیده است.
منشأ این صداها هنوز به طور رسمی تأیید نشده، اما مقامات محلی تأکید کردهاند که پیگیری برای روشن شدن جزئیات ادامه دارد.
یک منبع در استانداری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در ارتباط با این صداها، هیچ اصابتی (برخورد یا انفجار ناشی از پرتابه) رخ نداده است.
بررسیها برای تعیین منشأ دقیق صداها همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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