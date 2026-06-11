https://mehrnews.com/x3cj7Y ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۳ کد مطلب 6857548 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۳ مردم «جلگه چاه هاشم دلگان» در صد و دومین شب نیز به خیابان آمدند مردم جلگه چاه هاشم شهرستان دلگان در صد و دومین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6857548 کپی شد مطالب مرتبط رکورد تاریخی صدور مجوز ۹۰ جایگاه سوخت در سیستان و بلوچستان طوفانی با سرعت ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید سلاح غیرمجاز؛ تهدیدی خاموش علیه امنیت و آرامش در سیستان و بلوچستان برچسبها تجمع مردمی اجتماع مردمی شهرستان دلگان
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