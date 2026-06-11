«میدان هنر»؛ تجلی حضور شبانه هنرمندان خراسان رضوی در جبهه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالقی، شامگاه پنجشنبه در حاشیه رزمایش «میدان هنر» که در اجتماع مردمی منطقه آزادشهر مشهد برگزار شد، با اشاره به حضور فعال هنرمندان در کنار آحاد مردم اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز این نبرد و در پی تداوم حضور شبانه مردم در اجتماعات، اصحاب هنر نیز دوشادوش آنان در عرصه‌های مختلف حضور یافته و رسالت هنری خویش را به شایستگی به انجام رساندند.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی افزود: برگزاری «میدان هنر» که امشب شاهد آن هستیم، حرکتی نمادین است که برآیندِ بیش از ۱۰۰ شب حضور میدانی، خلق آثار هنری زنده و تبیین واقعیت‌ها در مناطق مختلف استان خراسان رضوی است.

وی، این رویداد را فرصتی برای گرامی‌داشت مردم و هنرمندان دانست و تصریح کرد: معتقدیم جبهه اصلی جنگ امروز، عرصه‌های نظامی، اقتصادی یا سیاسی نیست؛ بلکه میدان اصلی این رویارویی، فضای هنر و رسانه است. هنرمندان عزیز ما در استان خراسان رضوی، نقش خود را در این جبهه فرهنگی به نحو احسن ایفا کرده‌اند.

خالقی با اشاره به تنوع قالب‌های هنری در این رزمایش گفت: در این برنامه‌ها شاهد حضور طیف گسترده‌ای از هنرها اعم از خوشنویسی، نقاشی، نقالی، تئاتر خیابانی، سرود و موسیقی هستیم تا پیام جهاد تبیین از زبان هنر به گوش مخاطبان برسد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی با بیان اینکه این رزمایش در ۴۰۰ نقطه کشور در حال اجراست، افزود: در استان خراسان رضوی نیز این برنامه در بیش از ۲۰ شهر به‌صورت رسمی برپا شده است. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در شهرهای یزد و قوچان نیز شاهد اجرای این رویداد خواهیم بود و با پیوستن سایر مناطق، تقریباً تمام شهرهای استان میزبان «میدان هنر» خواهند بود؛ ضمن آنکه برگزاری این برنامه در برخی روستاها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با قدردانی از اهالی فرهنگ و رسانه خاطرنشان کرد: بار اصلی این مجاهدت‌های شبانه و حضور میدانی در عرصه‌های مختلف، بر دوش اهالی هنر و رسانه بوده است و جا دارد از همت بلند این عزیزان تقدیر ویژه داشته باشم.