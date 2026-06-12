دریاچه ارومیه با ۴ میلیارد مترمکعب آب در وضعیت مناسبی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، احمد رضا لاهیجان زاده اظهار داشت: شرایط فعلی دریاچه ارومیه نشاندهنده اهمیت برنامهریزی، مدیریت و همکاری دستگاههای مسئول در حفاظت از این زیستبوم ارزشمند است.
وی با اشاره به وضعیت تالابهای آذربایجان غربی افزود: خوشبختانه تالابهای استان نیز در شرایط مطلوبی قرار دارند و این ظرفیتهای طبیعی ارزشمند نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، توسعه گردشگری طبیعی و پایداری محیط زیست منطقه ایفا میکنند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با دعوت از مردم سراسر کشور برای سفر به آذربایجان غربی گفت: دریاچه ارومیه و تالابهای استان از جاذبههای طبیعی کمنظیر کشور هستند و از هموطنان دعوت میکنیم با سفر به این استان، از زیباییهای طبیعی آن بازدید کرده و از نزدیک ظرفیتهای ارزشمند محیط زیستی منطقه را مشاهده کنند.
وی ضمن تشکر از حمایت های رحمانی، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در تامین حق آبه این دریاچه و تالاب های اقماری، تأکید کرد: حفاظت از دریاچه ارومیه و تالابهای استان نیازمند مشارکت عمومی، مدیریت اصولی منابع آبی و تداوم همکاری همه دستگاههای اجرایی و جوامع محلی است.
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