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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۷

پاسخ حزب الله به نقض آتش‌بس در لبنان؛ آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی

پاسخ حزب الله به نقض آتش‌بس در لبنان؛ آژیر مرگ در شمال فلسطین اشغالی

همزمان با تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان، مقاومت اسلامی حزب الله به عملیات‌های خود ادامه می‌دهد و سحرگاه امروز آژیر خطر حمله پهپادی در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان همچنان ادامه دارد و حزب الله هم با قدرت و به صورت مستمر به آن پاسخ می دهد.

در تازه ترین موارد نقض آتش بس در جنوب لبنان،‌ روستای «بلاط» و منطقه «عرض دبین» در شهرستان مرجعیون استان النبطیه هدف حملات هوایی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

این خبر در حالی است که رسانه های محلی سحرگاه امروز از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین « المطله» در شمال فلسطین اشغالی از ترس نفوذ پهپادهای حزب الله خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد که نظامیان اشغالگر در جنوب لبنان هدف حمله با یک پهپاد حزب الله قرار گرفته اند.

کد مطلب 6857636

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