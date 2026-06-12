حجتالاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی کارگاه تدبر در قرآن کریم با حضور استاد تدبر کشوری در چهار شهرستان استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه نیمروزه ویژه اساتید قرآنی، مبلغان و مبلغات طرح امین و فعالان قرآنی در روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره با حضور بالغ بر ۵۰۰ شرکت کننده در چهار شهرستان شهرکرد، بن، لردگان و خانمیرزا برگزار میشود، ادامه داد: این کارگاه آموزشی با تدریس حجتالاسلام والمسلمین ابراهیمی از اساتید ملی تدبر صبح شنبه در مصلی شهر لردگان، عصر شنبه در پژوهشسرای دانشآموزی شهر آلونی، صبح یکشنبه در ادارهکل تبلیغات اسلامی در شهرکرد و عصر یکشنبه در سالن آموزش و پرورش شهر بن برگزار میشود.
منصوری با تأکید بر اینکه شرکت در این دوره برای ورود به دورههای تربیت مربی انس کودکان با قرآن و دیگر دورههای آموزشی الزامی است، گفت: قرآنآموزان در این کارگاهها با چیستی و چرایی، روشها و سبک تدبر آشنا میشوند تا در صورت علاقهمندی وارد دورههای عمومی و تخصصی این رشته قرآنی شوند؛ این دوره پیشنیاز همه دورههای قرآنی پیش روی سازمان دارالقرآن خواهد بود.
رئیس اداره امور قرآنی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه اولویت سازمان دارالقرآن کشور در حال حاضر معطوف بر «تدبر» است، ادامه داد: بر همین اساس، تمهیدات تقویت زیرساخت تدبر در استان پیش بینی شده و تربیت معلمان و مدرسان تدبر آغاز شده است.
منصوری بیان کرد: در یکی دو سال اخیر، رویکرد جدید در حوزه فعالیتهای قرآنی استان چهارمحال و بختیاری، تمرکز بر تقویت زیرساختها است که در این راستا برپایی دورههای آموزشی و توانمندسازی معلمان و مدرسان قرآن کریم در رشتههای گوناگون در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون قریب به یکهزار و ۵۰۰ نفر در استان دورههای عمومی تدبر سطح یک تا چهار را گذراندند و گواهی سازمان دارالقرآن گرفتند، گفت: این افراد میتوانند وارد سطح تخصصی و دورههای تربیت معلم تدبر شوند و آموزشها را پشت سر بگذارند.
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