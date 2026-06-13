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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

آموزش و پرورش به دنبال تربیت هنرجویان متخصص و متعهد است

آموزش و پرورش به دنبال تربیت هنرجویان متخصص و متعهد است

همدان-مدیرکل دفتر آموزش فنی‌وحرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش گفت:هدف این وزارتخانه، تربیت هنرجویانی است که در سه بعد دانش، مهارت و نگرش به شایستگی کامل دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقامحمدی صبح شنبه در آیین اختتامیه پنجمین دوره المپیاد هنرجویی شایستگی‌محور استان همدان، با تشریح رویکرد نوین آموزش‌های مهارتی، اظهار کرد: هدف غایی ما در وزارت آموزش و پرورش، تربیت نسلی از هنرجویان است که در تمامی ابعاد دانش، مهارت و نگرش به شایستگی کامل دست یافته و در مسیر حرفه‌ای خود سرآمد باشند.

وی با تبیین مفهوم شایستگی افزود: تحقق شایستگی زمانی میسر است که سه مؤلفه دانش، مهارت و نگرش در کنار یکدیگر شکل بگیرند؛ چرا که دانش و مهارتِ بدون تعهد و نگرش حرفه‌ای، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش فنی‌وحرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به استقرار کامل نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هنرستان‌ها، گفت: در این الگوی نوین آموزشی، تلاش شده است کارگاه‌های هنرستان به محیط واقعی کار تبدیل شوند تا هنرجویان با انجام عملی فعالیت‌ها و مشارکت مستقیم در فرآیند کار، سطح مهارت‌های حرفه‌ای خود را ارتقا دهند.

آقا محمدی با یادآوری این نکته که پایان دوران تحصیل، پایان مسیر رشد نیست، تصریح کرد: موفقیت در دنیای امروز، مستلزم یادگیری مستمر است. این امر به‌ویژه در حوزه‌های فنی و الکترونیک که سرعت رشد فناوری در آن بسیار بالا است، اهمیت دوچندانی دارد و فعالان این عرصه باید همواره دانش و مهارت‌های خود را با تحولات روزآمد سازند.

وی در پایان، تقویت دو رکن اصلی هنرستان‌ها، یعنی «هنرآموزان» و «هنرجویان» را از اولویت‌های راهبردی وزارتخانه دانست و ادامه داد: امیدواریم با استمرار برگزاری چنین المپیادهایی، شاهد شناسایی، شکوفایی و درخشش استعدادهای برتر هنرستانی در سطوح کشوری و ملی باشیم.

کد مطلب 6857969

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