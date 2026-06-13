آموزش و پرورش به دنبال تربیت هنرجویان متخصص و متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقامحمدی صبح شنبه در آیین اختتامیه پنجمین دوره المپیاد هنرجویی شایستگیمحور استان همدان، با تشریح رویکرد نوین آموزشهای مهارتی، اظهار کرد: هدف غایی ما در وزارت آموزش و پرورش، تربیت نسلی از هنرجویان است که در تمامی ابعاد دانش، مهارت و نگرش به شایستگی کامل دست یافته و در مسیر حرفهای خود سرآمد باشند.
وی با تبیین مفهوم شایستگی افزود: تحقق شایستگی زمانی میسر است که سه مؤلفه دانش، مهارت و نگرش در کنار یکدیگر شکل بگیرند؛ چرا که دانش و مهارتِ بدون تعهد و نگرش حرفهای، کارآمدی لازم را نخواهد داشت و به نتایج مطلوب منجر نمیشود.
مدیرکل دفتر آموزش فنیوحرفهای وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به استقرار کامل نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در هنرستانها، گفت: در این الگوی نوین آموزشی، تلاش شده است کارگاههای هنرستان به محیط واقعی کار تبدیل شوند تا هنرجویان با انجام عملی فعالیتها و مشارکت مستقیم در فرآیند کار، سطح مهارتهای حرفهای خود را ارتقا دهند.
آقا محمدی با یادآوری این نکته که پایان دوران تحصیل، پایان مسیر رشد نیست، تصریح کرد: موفقیت در دنیای امروز، مستلزم یادگیری مستمر است. این امر بهویژه در حوزههای فنی و الکترونیک که سرعت رشد فناوری در آن بسیار بالا است، اهمیت دوچندانی دارد و فعالان این عرصه باید همواره دانش و مهارتهای خود را با تحولات روزآمد سازند.
وی در پایان، تقویت دو رکن اصلی هنرستانها، یعنی «هنرآموزان» و «هنرجویان» را از اولویتهای راهبردی وزارتخانه دانست و ادامه داد: امیدواریم با استمرار برگزاری چنین المپیادهایی، شاهد شناسایی، شکوفایی و درخشش استعدادهای برتر هنرستانی در سطوح کشوری و ملی باشیم.
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