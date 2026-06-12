پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری در پی درگذشت همسر وزیر سابق علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت مرحومه صدیقه کرمی، همسر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"انا لله و انا الیه راجعون"

برادر ارجمند جناب آقای دکتر زلفی گل

خبر درگذشت مرحومه مغفوره سرکار خانم صدیقه کرمی، همسر مکرمه جناب عالی، موجب تأثر و تألم گردید.

اینجانب این ضایعه اندوهبار را به شما، خانواده معزز و سایر بستگان محترم تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان مکرم صبر و سلامتی مسئلت دارم.

امید است الطاف بیکران الهی و عنایات حضرت حق، موجب تسلی خاطر آن خانواده محترم باشد.

محمد مخبر