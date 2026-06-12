مأموریت بخش «کشاورزی» در شرایط جنگی؛ از خودکفایی تا تأمین امنیت غذایی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هفته جهاد کشاورزی را امسال در حالی گرامی می‌داریم که ایران اسلامی بالغ بر سه ماه است در جنگ تمام‌عیار علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی قرار دارد که در سایه مقاومت و پایمردی ملت مبعوث و شجاعت و شهامت نیروهای مسلح مقتدر به مقابله با ابرقدرت می‌پردازد و جهانیان را شگفت زده کرده است.

دشمن بعد از ناکامی‌ها در عرصه نظامی و رویارویی سخت، به سناریوی محاصره و تحریم روی آورده و سفره‌های مردم مبعوث را نشانه گرفته است که در چنین فضایی، هفته جهاد کشاورزی باید فرصتی برای روایت ملی فراگیر از تداوم تولید، تأمین و آرامش سفره مردم و امنیت غذایی باشد.

در شرایطی که جنگ ترکیبی و اقتصادی و تبلیغات مسموم رسانه‌های دشمن می‌توانند افکار عمومی را نسبت به تأمین کالاهای اساسی دچار نگرانی کاذب کرده و درنتیجه اقدامات شتابزده برای خرید بیش از نیاز و انبار کالاها را در پی داشته باشد، پرداختن به ابعاد مختلف تولید و کشاورزی و دامپروری در جای‌جای کشور و روایت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی باطل‌کننده جنگ روانی دشمن خواهد بود.

درباره نسبت امنیت غذایی با اقتدار و عزت ملی باید گفت که مقوله امنیت غذایی، صرفاً یک موضوع اقتصادی و ناظر به بحث تولید نیست، بلکه از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی، ثبات اجتماعی و اقتدار راهبردی کشورمان به شمار می‌رود.

آغاز هفته جهاد کشاورزی بهانه‌ای بود تا در گفتگو با ریاست و ۲ مدیر سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ضمن پرداختن به پیوند میان «امنیت غذایی» و «امنیت ملی» به آموزه‌های اسلامی و قرآنی ناظر به جایگاه امنیت غذایی بپردازیم و نگاهی هم به تمهیدات سازمان در حوزه تأمین امنیت غذایی استان در شرایط جنگی داشته باشیم.

امنیت غذایی جامعه اسلامی زمینه‌ساز توسعه فرهنگ دینی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امنیت غذایی جامعه اسلامی زمینه‌ساز توسعه فرهنگ دینی است، اظهار کرد: خدای سبحان نعمات زمینی را به صورت یکسان برای انسان‌ها آفریده و مهم این است که افراد بتوانند به درستی از امکانات بهره‌برداری کنند و در جهت زیست و رفاه خود به کار گیرند.

حاکم شرع‌امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری در خصوص پیوند اقتصاد و امنیت بر اساس آموزه‌های قرآنی با استناد به آیه ۱۲۶ از سوره مبارکه بقره، ادامه داد: بر طبق نص صریح قرآن حضرت ابراهیم نخست تقاضای امنیت و سپس درخواست مواهب اقتصادی از درگاه الهی می‌کند پیداست که امنیت و اقتصاد در جوامع انسانی با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و لازم و ملزوم هم‌اند.

زمانی با یادآوری اینکه امنیت غذایی تابع توسعه و پیشرفت کشاورزی‌ بوده و در آیات متعدد به این مهم اشاره شده است، توضیح داد: در آیه «لِیَأْکُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَ فَلا یَشْکُرُونَ‌» (یس/۳۵) خدای متعال تصریح دارد که شرط تنعم انسان‌ها از نعمت‌های الهی و رفع نیازها، تلاش و کوشش برای تولید است؛ قطعاً تولید محصولات کشاورزی و غذایی باید مبتنی بر عقل معاش، نگاه و دانش تجربی باشد.

این کارشناس مسائل دینی یادآور شد: در آیات متعدد قرآن کریم در خصوص نسبت مستقیم و پیوند عمیق تولید مواد غذایی و توسعه فرهنگ دینی در جامعه تاکید شده و در این راستا به آموزه‌هایی همچون توزیع عادلانه غذا در جامعه اسلامی‌، مصرف بدون اسراف‌، عدم وابستگی به غیر مسلمانان در تأمین غذا و تولید مدبرانه و آگاهانه‌ می‌توانم اشاره کنم.

قطع وابستگی به خارج با تقویت تولید ملی

وی با اشاره به تأکید اسلام بر حلیت شرعی و سلامت پزشکی مواد طعام و خوراکی‌ها، تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی نیز بر اساس رسالت ذاتی خود در راستای تامین امنیت غذایی هم بر حلیت شرعی و هم سلامت اقلام غذایی تأکید و دقت دارد و سازوکارهای لازم در این راستا اندیشیده شده است.

زمانی قطع وابستگی غذایی به خارج از کشور با تقویت تولید داخلی را یادآور شد و گفت: بی‌نیاز شدن از بیگانگان علاوه بر تقویت استقلال و خودکفایی ملی، اقتدار و صلابت کشور را به دنبال دارد و از هر گونه نفوذ و کارشکنی دشمن در حوزه امنیت غذایی و امنیت کشورمان جلوگیری می‌شود.

مسئول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت امنیت غذایی خاصه در شرایط جنگی، یادآور شد: سازمان جهاد کشاورزی خوشبختانه همواره بر خودکفایی در حوزه کالاهای اساسی و استراتژیک تأکید داشته است.

زمانی یادآور شد: دشمن بعد از چهل روز جهاد و مقاومت ملت ایران متوجه شد که از طریق سیاسی و نظامی نمی‌تواند با ما مقابله کند اگرچه با تکیه بر امپراطوری رسانه‌ای خودش را پیروز میدان جلوه می‌دهد.

وی با بیان اینکه ایران با ایستادگی مقابل ابرقدرت مورد تحسین جهانیان قرار گرفته است، افزود: این شکست و زبونی دشمن متخاصم باعث روی آوردن وی به جنگ سخت اقتصادی با فشار بر اقتصاد و معیشت مردم شده است تا از این طریق تاب‌آوری اجتماعی را به چالش بکشد.

زمانی با اشاره به اینکه کشور در حوزه ذخایر استراتژیک وضعیت مطلوبی دارد، افزود: ما در تولید گندم با تولید سالانه ۱۴ میلیون تن کاملاً به خودکفایی رسیدیم؛ در حوزه غلات، گوشت، آبزیان و ... نیز با کمی همت و برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم از وابستگی به خارج بی‌نیاز شویم.

وی با تأکید بر ظرفیت کشور چهارفصل ایران در تولیدات کشاورزی و دامپروری، یادآور شد: مردم صبور و مقاوم هم دقت کنند که مهم‌ترین حربه برای مقابله با توطئه‌های دشمن در عرصه اقتصادی و معیشتی، قناعت‌پیشگی است چرا که صرفه‌جویی و قناعت، باطل‌السحر نقشه‌های بدخواهان و دشمنان این ملت و آبادانی این مرز و بوم است.

اقتصاد مقاومتی تضمین کننده امنیت غذایی است

حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و با اشاره به اینکه امسال این هفته با شعار «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» گرامی داشته می‌شود، اظهار کرد: ۲۷ خردادماه ۱۳۵۸ سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام راحل (ره) است که این نهاد انقلابی در سال‌های آغازین انقلاب با توجه به شرایط آن زمان، ضرورت داشت و حقیقتاً کارهای شاخصی را انجام داد.

بهرامی با ذکر اینکه سازمان جهاد سازندگی در راستای محرومیت‌زدایی روستایی و زیرساخت‌های آب و برق و ... خدمات شاخصی به مردم داشت، ادامه داد: این نهاد انقلابی در راستای ترمیم خرابی‌ها و آبادانی روستاها گام‌های بزرگی برداشت که در تاریخ انقلاب ماندگار شده است.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب امسال را با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامیدند و اقتصاد مقاومتی اقتصادی پایدار بوده که در برابر تکانه‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی همچون تحریم با بحران‌های داخلی که ممکن است ایجاد شود، تاب‌آوری را بالا می‌برد و اقتصاد مقاومتی ذاتاً باعث تداوم تولید می‌شود.

بهرامی با تأکید بر اینکه یکی از مولفه‌های اساسی

وی افزود: اگر امنیت غذایی تامین باشد، یکی از ستون‌های اصلی امنیت ملی برقرار است و این مباحث مشخص می‌کند که جهاد کشاورزی حوزه‌های بسیار مهمی را در بر می‌گیرد و رسالت والایی هم در تحقق اقتصاد مقاومتی و هم برقراری امنیت غذایی و بالاتر از آن، امنیت ملی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه بخش کشاورزی بسیار گسترده و صد در صد مردمی است، توضیح داد: جهاد کشاورزی و دولت یک نهاد سیاست‌گذار، مدیریتی و نظارتی بوده و صفر تا صد اجرا را به مردم واگذار می‌کند.

بهرامی در خصوص اهمیت امنیت غذایی خاصه در شرایط کنونی، یادآور شد: اگر هر کشوری از نظر غذایی از امکانات کافی برخوردار باشد، امنیت غذایی آن تامین خواهد بود و این باعث مقاومت و تاب‌آوری بیشتر جامعه در برابر بحران‌ها می‌شود. یعنی مردم در سایه امنیت غذایی در کوران نوسانات نظامی و سیاسی، محاصره اقتصادی، تحریم و ... کمتر دچار مشکلات خواهند شد.

اهمیت راهبردی خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی

وی اظهار کرد: در راستای تامین امنیت غذایی توجه به زنجیره‌های ارزش، فرآوری محصولات کشاورزی، بازاریابی، انبارداری، کاهش تلفات و ضایعات بخش کشاورزی و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشاورزی و این دست فرآیندها بسیار موضوعیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: محصولات کشاورزی در زمانی خاص تولید و باید طی ساز و کار و زمان خاص نگهداری یا مصرف شوند، اگر انبارهای استاندارد و اصولی کافی پیش‌بینی شود، قطعاً در ذخیره‌سازی محصولات و اقلام اساسی مورد استفاده مردم عملکرد بهتری خواهیم داشت و همین، امنیت غذایی را در طول سال تامین می‌کند و خوراک برای صنایع تبدیلی نیز فراهم می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت خودکفایی در تامین امنیت غذایی، بیان کرد: یکی از اهداف راهبردی وزارتخانه این است که در یک ساز و کار علمی و زمان‌بندی‌شده بتوانیم در همه زمینه‌ها به خودکفایی رسیده و وابستگی در این حوزه را کاهش دهیم.

بهرامی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری خوشبختانه در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی خودکفا هستیم و مازاد تولید را به صورت فرآوری و بسته‌بندی به سایر استان‌ها ارسال می‌کنیم. مثلاً در گوشت قرمز قریب به ۱۵ هزار تن مازاد تولید یا در تولید ماهی، عسل، بادام و ...

مازاد تولید داریم که حاکی از نقش استان در ایجاد امنیت غذایی کشور است

وی بیان کرد: در شرایط جنگی چندین اقدام در استان در راستای تامین امنیت غذایی و افزایش تاب‌آوری صورت گرفت که از جمله می‌توانم به مهم‌ترین آنها یعنی افزایش ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و نیز تجهیز بسیاری از واحدهای تولیدی به منبع انرژی غیر از برق اشاره کنم تا فرآیند تولید تحت هیچ شرایطی متوقف نشود.

تمهیدات پدافند غیرعامل در بخش تولید و کشاورزی استان

عباس میراحمدی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت امنیت غذایی در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: با توجه به وضعیت تولید و همکاری مطلوب کشاورزان و دامداران و تولیدکنندگان، ذخایر راهبردی استان از طریق تولیدات کشاورزی استان تأمین شده است.

وی با تصریح اینکه واحدهای تولیدی نیز با مشارکت بخش خصوصی وضعیت مناسبی دارند، افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم که هیچ کمبودی در اقلام اساسی وجود ندارد و ذخایر در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

میراحمدی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ حقیقتاً سالی سخت برای بخش کشاورزی بود که در معرض چالش‌های بزرگی همچون جنگ و نیز تغییر نرخ ارز قرار گرفت، اظهار کرد: با اینحال با مدیریت خوب و همراهی کشاورزان و تولیدکنندگان چالش و بحرانی ایجاد نشد و کشاورزی و تولید مسیر خودش را طی کرد.

میراحمدی با تأکید بر اینکه سال گذشته در بسیاری از اقلام غذایی واردات به استان نداشتیم و تولیدات استان پاسخ نیازمندی بازار را داد، گفت: بیشترین ذخایر استان در بخش پشتیبانی امور دام از تولیدکنندگان استانی تامین شد و وارداتی نداشتیم.

سپر دفاعی بخش کشاورزی در برابر تهدیدات دشمنان

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دولت تدابیری اندیشیده تا نرخ کالابرگ را برای افزایش قدرت خرید مردم بالا ببرد.

میراحمدی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل به‌عنوان سپر دفاعی بخش کشاورزی در برابر تهدیدات، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید دارد، افزود: در این راستا پیشنهادات خودمان را به بخش‌های تولیدی و کشاورزی ارائه دادیم.

وی افزود: در بخش تولید آرد و نانوایی‌ها، سه کارخانه مجهز به تجهیزات تولید برق شده و تا کنون ۳۰ درصد نانوایی‌ها نیز به موتور برق و ژنراتور تجهیز شدند و اقداماتی نیز در بخش واحدهای دامداری پیش‌بینی شده و اجرایی می‌شود.