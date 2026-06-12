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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

دسترسی بازنشستگان تأمین اجتماعی به مستمری متناسب‌سازی شده فراهم شد

دسترسی بازنشستگان تأمین اجتماعی به مستمری متناسب‌سازی شده فراهم شد

بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان می توانند مستمری متناسب‌ سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایید.

به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، می توانند از طریق ابزار محاسبه آنلاین در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir، جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌ سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایید.

بنابر این گزارش، تا پایان اسفند سال گذشته ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۳ مستمری‌بگیر اصلی، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند که ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۷۲ نفر از آنها بازنشسته هستند و از خدمات مستمری و درمان سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

جمعیت بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۶ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 6857661
حبیب احسنی پور

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