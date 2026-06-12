به گزارش خبرنگار مهر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، می توانند از طریق ابزار محاسبه آنلاین در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir، جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌ سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده نمایید.

بنابر این گزارش، تا پایان اسفند سال گذشته ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۷۹۳ مستمری‌بگیر اصلی، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند که ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۶۷۲ نفر از آنها بازنشسته هستند و از خدمات مستمری و درمان سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

جمعیت بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۶ درصد رشد داشته است.