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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

معاون استاندار تهران:

۶۵ درصد مصوبات سفر استاندار به فیروزکوه محقق شده است

۶۵ درصد مصوبات سفر استاندار به فیروزکوه محقق شده است

فیروزکوه- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران از تحقق حدود ۶۵ درصد از مصوبات سفر استاندار به شهرستان فیروزکوه خبر داد و خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های باقی‌مانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال میرجعفریان، صبح جمعه در جریان سفر به شهرستان فیروزکوه گفت: حدود ۶۵ درصد از مصوبات سفر استاندار تهران به این شهرستان اجرایی شده است.

میرجعفریان با اعلام این خبر بر ضرورت شتاب‌بخشی به پروژه‌های باقی‌مانده تأکید کرد.

او پس از بازدید از شهر ارجمند و پروژه‌های عمرانی و خدماتی فیروزکوه گفت: بخش قابل توجهی از تعهدات و مصوبات سفر استاندار در حوزه‌های مدیریت شهری، خدمات عمومی، زیرساخت‌های عمرانی و توسعه امکانات امدادی و آتش‌نشانی محقق شده و روند اجرای سایر مصوبات نیز در حال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار تهران تجهیز ایستگاه آتش‌نشانی و ارتقای امکانات امدادی شهر ارجمند را از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش ایمنی و آمادگی در برابر بحران دانست.

میرجعفریان با رد توقف پروژه‌های عمرانی استان تصریح کرد: حتی در شرایط خاص کشور، هیچ‌یک از طرح‌های زیرساختی، خدماتی، آموزشی و درمانی متوقف نشده و روند اجرای آن‌ها با جدیت ادامه دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان دستگاه‌ها، پروژه‌های باقی‌مانده نیز در زمان تعیین‌شده تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6857671

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